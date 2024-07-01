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Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры

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#катынь Первый выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использовании в качестве идеологического оружия.

Упомянутое видео-разбор выпуска Штефанова по Катыни https://www.youtube.com/watch?v=GKoqf…

Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками https://boosty.to/badsignal/posts/1f8…

00:00 Интро
00:43 О формате подкаста
03:37 Где смотреть источники
03:56 Структура – справочник
05:27 Суть Катынского дела
06:24 Ударение
08:57 Ассоциации с Хатынью
09:39 Про выбор “бренда”
11:24 Советское обвинение в Нюрнберге
12:48 Чудо-волк полковника Аренса
14:11 Вопросы по Аренсу
15:51 537-й батальон
22:44 Фамилия Аренса
24:46 Звание Аренса
25:52 Огороженный лес
29:27 Лес или роща?
35:18 Рутина комиссии Бурденко
38:50 Пальба и манёвры
47:06 Аренс на комиссии Мэддена
50:00 Пчеловоды и цепи
51:22 Выводы

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Катынское дело активно используется для очернения советского периода истории и коммунистического режима.

2. Автор считает, что массовый расстрел польских офицеров в Катыни был совершен немцами, а не НКВД.

3. Расследование Катынского дела советскими властями проводилось с октября 1943 по январь 1944 года.

4. По мнению автора, провести массовый расстрел в Катынском лесу в мирное время было невозможно из соображений секретности.

5. Показания немецких офицеров (Аренса, Оберхаузера, Бедена) на Нюрнбергском процессе и комиссии Мадена содержат противоречия.

6. Автор критикует работу американской комиссии Мадена, считая ее предвзятой.

7. Немецкие оккупанты совершили множество массовых расстрелов в Смоленской области, уничтожив около 430,000 человек.

Вывод:
Автор указывает на то, что массовый расстрел польских офицеров в Катыни был совершен немецкими оккупантами, а не НКВД. Он критикует версию о причастности советских властей к этому преступлению, указывая на противоречия в показаниях немецких офицеров и невозможность проведения такой операции в мирное время. Автор рассматривает Катынское дело в контексте многочисленных массовых казней, совершенных нацистами на оккупированной территории СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6ZmWanL1cGw
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