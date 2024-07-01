Эдуард Георгиевич Багрицкий. Владимир Александрович Луговской. М40-44679. 1982
Эдуард Георгиевич Багрицкий. Владимир Александрович Луговской. М40-44679. 1982
Страницы русской поэзии XVIII – XX в.в. Подписное издание.
Э. Г. БАГРИЦКИЙ
Птицелов;
Джон Ячменное зерно (Р. Бернс);
Осень. Арбуз. Одесса;
Дума про Опанаса (5 гл. );
Контрабандисты;
Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым – исполн. В. Ларионов.
Песня про четыре ветра (из либретто оперы "Дума про Опанаса") – исполн. Э. Багрицкий.
В. А. ЛУГОВСКОЙ.
Ушкуйники. А. Ф. Луговскому;
Песня о ветре;
Письмо к республике от моего друга;
Сивым дождем на мои виски;
Мальчики играют на горе;
Курсантская венгерка;
Передо мною середина века (вступ. к кн. "Середина века") – исполн. Л. Марков;
Юность – исполн. В. Луговской