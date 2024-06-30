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Засучив рукава, или Самый политизированный спорт | Николай Азаров

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Николай Азаров об участии Украины в подготовке и проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года, о добросовестной работе вопреки обстоятельствам, о саботаже и бездумном популизме со стороны "оранжевых" реформаторов и соперничестве с Польшей.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В 2012 году в Украине и Польше проходил чемпионат Европы по футболу (Евро-2012).

2. Николай Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах и руководил подготовкой к Евро-2012.

3. Подготовка проходила в сложных экономических условиях после кризиса 2008-2009 годов.

4. Были проблемы с финансированием, оппозиция критиковала подготовку.

5. Построили и реконструировали стадионы, аэропорты, дороги, запустили скоростные поезда.

6. Общие затраты Украины составили около 5 млрд долларов.

7. Чемпионат прошел успешно, без инцидентов. УЕФА дал высокую оценку организации.

8. Проведение Евро-2012 дало импульс развитию экономики и улучшению имиджа Украины.

Вывод:
Проведение Евро-2012 стало важным и успешным проектом для Украины, несмотря на экономические трудности и политическое противодействие. Это потребовало значительных усилий и инвестиций, но позволило модернизировать инфраструктуру и улучшить международный имидж страны. Азаров считает организацию турнира одним из главных достижений своего правительства. Однако последующие политические события в Украине во многом нивелировали позитивный эффект от проведения чемпионата.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HOy5dOsrbMs
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