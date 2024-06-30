Засучив рукава, или Самый политизированный спорт | Николай Азаров
Николай Азаров об участии Украины в подготовке и проведении Чемпионата Европы по футболу 2012 года, о добросовестной работе вопреки обстоятельствам, о саботаже и бездумном популизме со стороны "оранжевых" реформаторов и соперничестве с Польшей.
Ведущий: Максим Романычев
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В 2012 году в Украине и Польше проходил чемпионат Европы по футболу (Евро-2012).
2. Николай Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах и руководил подготовкой к Евро-2012.
3. Подготовка проходила в сложных экономических условиях после кризиса 2008-2009 годов.
4. Были проблемы с финансированием, оппозиция критиковала подготовку.
5. Построили и реконструировали стадионы, аэропорты, дороги, запустили скоростные поезда.
6. Общие затраты Украины составили около 5 млрд долларов.
7. Чемпионат прошел успешно, без инцидентов. УЕФА дал высокую оценку организации.
8. Проведение Евро-2012 дало импульс развитию экономики и улучшению имиджа Украины.
Вывод:
Проведение Евро-2012 стало важным и успешным проектом для Украины, несмотря на экономические трудности и политическое противодействие. Это потребовало значительных усилий и инвестиций, но позволило модернизировать инфраструктуру и улучшить международный имидж страны. Азаров считает организацию турнира одним из главных достижений своего правительства. Однако последующие политические события в Украине во многом нивелировали позитивный эффект от проведения чемпионата.