Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 285 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ.

Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.

Также уничтожены: склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое Донецкой Народной Республики.

За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны противника.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30.

Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 22-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Золотая Балка, Ольговка и Тягинка Херсонской области.

Потери противника составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-AD» и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России