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О страхе Господнем

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В этом видео мы разберём высказывание преподобного Иоанна Лествичника о страхе Господнем. Попробуем понять насколько он важен и как страх Господень согласуется с любовью к Богу.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Иоанн Лествичник сравнивает действие божественной благодати с солнечным лучом, проникающим в тёмное помещение.

2. Страх Божий, проникая в сердце человека, обнажает его грехи и недостатки.

3. Для принятия страха Божьего необходимы смирение и вера.

4. Отсутствие веры в Бога может привести к отрицанию понятия греха и моральному релятивизму.

5. Страх Божий служит внутренним компасом и сдерживающим фактором для человеческой души.

6. Страх Божий вводит человека в систему абсолютных духовных координат.

7. Страх Божий и любовь к Богу дополняют друг друга, создавая целостный духовный опыт.

8. Страх Божий – это не буквальный страх, а глубокое уважение и осознание величия Бога.

9. Гармоничное сочетание любви и страха Божьего необходимо для истинной веры и духовного совершенствования.

Вывод:
Лекция подчеркивает важность страха Божьего в духовной жизни человека. Этот страх представляется не как негативное чувство, а как благоговейное уважение и осознание величия Бога. Он служит внутренним компасом, помогающим различать добро и зло, и в сочетании с любовью к Богу создает основу для духовного роста. Лекция также предостерегает от опасностей, связанных с отсутствием веры и страха Божьего, которые могут привести к моральному релятивизму и эгоцентризму. Таким образом, страх Божий рассматривается как необходимый элемент для достижения духовного совершенства и приближения к Богу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4O2p20N1zlA
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28019 26047
    жора шапов два часа назад

      Чушь. Это надо Сатане (Господу Богу). Для управления стадом.

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    • 32086 27272
      марина час назад

        Старые цивилизации Россия,ИРАН.Китай восстали против Запада/Римская Империя
        Пол Робертс (США):
        “Факты — упрямая вещь. П.Робертс рассуждает, “что не Россия, Китай и Иран на основе абсолютно ложных обвинений свергли правительства в Ираке и Ливии и убили лидеров. Не Россия, Китай и Иран пытались сделать то же самое в Афганистане и Сирии. Это не Россия, Китай и Иран предоставляют бомбы, самолеты, деньги и дипломатическое прикрытие Израилю для уничтожения палестинцев.

        Это не русские, китайцы и иранцы провоцируют новые войны.

        Это Вашингтон и его империя ЕС.”

        Для Америки это революционные размышления. Один из очевидных выводов, которые он делает: “Если принять во внимание очевидные факты, то в мире действует зло, исходящее из Западного мира”. Если Бога нет ,возможно любе Зло””.Украина выбрала Запад..
        п.с.Какими бы не были красивыми и правильными Речи,нужно смотреть на биографию и становление человека в данной Системе .Тот же Таклер,наши так же.Например Царьград с Дугиным -чьи ?
        А здешние ники ?-провозглашая одно ,и тут же действиями .являют иное .

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