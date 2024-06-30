Мегапроекты в военное время | Александр Артамонов
В интервью с военным экспертом Александром Артамоновым раскрывается уникальная перспектива: война не только двигатель прогресса, но и необходимость мегапроектов в военное время, играющих ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития.
Ведущий: Илья Бокатов
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Война исторически являлась двигателем прогресса, стимулируя развитие технологий, науки и социальных отношений.
2. Технический прогресс тесно связан с военными нуждами, от древних времен до современности.
3. Современные технологии, такие как искусственный интеллект, беспилотники, лазерное оружие, квантовая механика, активно применяются в военной сфере.
4. Существует тенденция к "улучшению" человека для военных целей (создание "суперсолдат").
5. России необходимо развивать крупные проекты для консолидации общества перед лицом внешних угроз.
6. Важно развивать качество населения, а не только его количество, выявлять и поддерживать таланты.
7. Современные конфликты носят затяжной, комплексный характер, что требует долгосрочной стратегии развития.
Вывод:
Беседа подчеркивает неразрывную связь между войной и прогрессом на протяжении всей истории человечества. Эксперт утверждает, что военные конфликты стимулируют развитие технологий и общества в целом. В современном контексте это проявляется в развитии передовых технологий и попытках "улучшения" человека для военных целей. Для России, по мнению эксперта, критически важно развивать крупные проекты, консолидировать общество и повышать качество населения для противостояния внешним угрозам в условиях долгосрочного глобального конфликта. Эта позиция подчеркивает комплексный характер современных геополитических вызовов и необходимость стратегического подхода к развитию страны.
Движитель прогресса — это торговля.
Пусть Машка меня недолюбливает но это так.
У кого что выросло тот то и продает.
Очень важны дешевые пути торговые.
Вот Россия прекратила дарить свою рыбу. В Азии выросли фрукты. А в Европе выросли дешевые мозги которые хотят рыбы и фруктов. Вот и прогресс пошел