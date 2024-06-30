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Мегапроекты в военное время | Александр Артамонов

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В интервью с военным экспертом Александром Артамоновым раскрывается уникальная перспектива: война не только двигатель прогресса, но и необходимость мегапроектов в военное время, играющих ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и технологического развития.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Война исторически являлась двигателем прогресса, стимулируя развитие технологий, науки и социальных отношений.

2. Технический прогресс тесно связан с военными нуждами, от древних времен до современности.

3. Современные технологии, такие как искусственный интеллект, беспилотники, лазерное оружие, квантовая механика, активно применяются в военной сфере.

4. Существует тенденция к "улучшению" человека для военных целей (создание "суперсолдат").

5. России необходимо развивать крупные проекты для консолидации общества перед лицом внешних угроз.

6. Важно развивать качество населения, а не только его количество, выявлять и поддерживать таланты.

7. Современные конфликты носят затяжной, комплексный характер, что требует долгосрочной стратегии развития.

Вывод:
Беседа подчеркивает неразрывную связь между войной и прогрессом на протяжении всей истории человечества. Эксперт утверждает, что военные конфликты стимулируют развитие технологий и общества в целом. В современном контексте это проявляется в развитии передовых технологий и попытках "улучшения" человека для военных целей. Для России, по мнению эксперта, критически важно развивать крупные проекты, консолидировать общество и повышать качество населения для противостояния внешним угрозам в условиях долгосрочного глобального конфликта. Эта позиция подчеркивает комплексный характер современных геополитических вызовов и необходимость стратегического подхода к развитию страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ffpnv7OWg7g
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12634 9810
    chu два часа назад

      Движитель прогресса — это торговля.
      Пусть Машка меня недолюбливает но это так.
      У кого что выросло тот то и продает.
      Очень важны дешевые пути торговые.
      Вот Россия прекратила дарить свою рыбу. В Азии выросли фрукты. А в Европе выросли дешевые мозги которые хотят рыбы и фруктов. Вот и прогресс пошел

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