Режиссёр Константин Воинов снял много отличных фильмов, и сегодня мы поговорим о его киноработе «Трое вышли из леса» (1958). Это – роскошный детектив с элементами нуара – косые тени, тревога, неопределённость, страх, сомнение. Тогда многие ленты имели оттенок noir – не только остросюжетные.

Что случилось? Через много лет после окончания войны вдруг выяснилось, что в гибели партизанского отряда виновен один из троих товарищей, …вышедших из леса накануне разгрома. Следователю прокуратуры предстоит выяснить, кто же это был.

То ли медик Юлия Титова (Лидия Смирнова), то ли респектабельный учёный Павел Строганов (Михаил Погоржельский), то ли инвалид войны, так и не нашедший себя в мирной жизни Сергей Кошелев (Валентин Зубков). Кто же, …кто? Болезненный вопрос, а ответ и вовсе страшен.

Интересно, что через год на французские экраны вышел очень похожий детектив – «Мари-Октябрь» (1959) Жюльена Дювилье. Там бывшие деятели Сопротивления выясняют, кто же из их группы сдал их штаб гестаповцам. К слову, «Мари-Октябрь» демонстрировался в СССР. Тема буквально носилась в воздухе!

У «Троих…» великолепная композиция – нам попеременно показывают жизнь троих товарищей: у Юлии растёт сын, рождённый от погибшего командира, так и не узнавшего, что его возлюбленная ждала ребёнка; Павел женат на хорошенькой мещанке и делает успешную карьеру; Сергей страдает, что так и не окончил курс наук и теперь мыкается по случайным работам.

Всё это перемежается сценами допросов и так называемыми флешбэками, воспоминаниями. И, в принципе, до самого финала подозреваешь всех троих – то одного, то другого, и Титову в меньшей степени. Если честно, в детстве я подозревала учёного – очень уж он был напыщен, а потом – испуган.

У нас в кино был маркер – если человек чересчур гордится своими достижениями, он с гнильцой. Ко всему прочему, его супруга Кира – вся такая фря, живущая в достатке, в шикарнейшей отдельной квартире. Все «признаки» налицо. Но – нет. Авторы ломают штампы – никто из бойцов не предатель.

Кто же виновник? Некто безымянный, четвёртый – его нам вообще лишь очерчивают, да и его убили. Даже некого судить. С точки зрения жанра это – минус. Смазано вышло. Зато в качестве дидактического посыла тут всё – чётко. Из троих товарищей никто не гад, а Титова и Кошелев решают создать семью.

А ещё в кадре – старая Москва и её окраины. По сюжету героиня Смирновой живёт за городом, но в качестве натуры взяли Измайловский проспект, где тогда было много деревянных строений. Фильм о спокойной, мирной жизни, в которой, тем не менее, всё ещё звучало эхо великой битвы… Громко звучало, отчётливо.

Галина Иванкина