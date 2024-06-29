Звучит как абсурд, но ведь как еще расценить заявление Бориса Чернышова о том, что "попытки влезть с наказом в каждый дом, в каждую семью по поводу и без", это, оказывается, "наносит вред обществу и разочаровывает в патриотизме"?

А теперь попытаемся понять, с наказом чего, с наказом каким к нам влезают, о чем вообще речь-то идет?

Нет, это не про рекламу, которая влезает в каждый дом и каждую семью, типа "Ты этого достойна" (шампуня от перхоти, прокладок на каждый день, интимного жидкого мыла и т.д). Нет, с этим пусть влезают. И речь не о желтых ток-шоу на федеральных каналах, где бесцеремонно влезают в постель ко всем известным и неизвестным. Нет, и здесь влезать можно и даже нужно.

А нельзя влезать, оказывается, с нашими традиционными ценностями, которые, понятное дело, идут вразрез с теми западными ценностями, к которым так привык вице-спикер "Госдуры" и про которые говорит Петр Толстой. А именно – "ценности индивидуализма, индивидуального успеха, карьеры, невидимой руки рынка", которые "России 30 лет навязывали". Что не так? Ведь об этом же самом – целый Указ Президента РФ № 809. Или, может быть, г-н Чернышов его не читал? Я даже больше скажу, там, в этом Указе, есть одна загадочная фраза, а вернее, такая ценность, как "приоритет духовного над материальным". Ну, загадочная для таких, как Чернышов, а не для таких, как Петр.

Вот только у меня вопрос: а на каком основании тогда г-н Чернышов занимает место вице-спикера, если он даже Указы Президента не читает, а если и читает, то совсем не понимает, о чем там речь? Или он тоже избран Народом и тоже будет оскорблен, вернее, оскорблен будет Народ в лице Чернышова?

Но что-то мне подсказывает, что нет, не будет. Почему? Да потому

что господа "народные" забывают одну простую истину: Народ правдой оскорбить нельзя, тем более, что эта правда идет из народа.

И невдомек этим "народным" господам, что все те вышеперечисленные ценности Запада (и цифровизация туда же) – главный источник духовного одичания в наше время. Образуется вакуум, и он должен быть чем-то заполнен. И это не про "ходить строем и возвращаться к колхозам", по словам г-на Чернышова. Нет, это про духовный запрос! Ну, что-то же должно, в конце концов,

отвечать нашим духовным запросам! Ну, сколько можно одних сплошных карьер и улучшений "своих личных условий", конкуренций и рынков??

Свято место пусто не бывает, не заполнив вакуум духовностью и нравственностью (прошу прощения у народных господ, что опять с этим влезаю), мы, наша страна, наша цивилизация, просто сгинем. Природа не терпит пустоты.

Хотела влезть закончить цитатой из русских классиков, но потом решила, что надо что-то более доступное для понимания. Вот, например, хорошо сказал Патрик Бьюкенен (в своей книге "Смерть Запада"): "Когда нации утрачивают свою миссию, этот дар небес, когда они теряют веру, некогда отличавшую их от всех прочих, тогда-то они погибают как нации, тогда-то исчезают культуры, народы и цивилизации".

У каждой нации своя миссия, ее не выбирают, ее Бог дает. Миссия нашего народа – хранить веру православную, в ней же нам утверждение. И про индивидуализм и комфорт, о которых толкует г-н Чернышов, там нет и слова.

Страну надо двигать в сторону духовного, Россия должна становиться Русью. Путин это понимает, Толстой это понимает, Чернышов нет.

За деньги – нет.

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи Марии Шукшиной:

1. Шукшина критикует заявление Чернышова о том, что попытки "влезть с наказом в каждый дом" вредят обществу и разочаровывают в патриотизме.

2. Она указывает на противоречие между позицией Чернышова и Указом Президента РФ № 809 о традиционных ценностях.

3. Автор подчеркивает важность духовных ценностей над материальными, ссылаясь на упомянутый указ.

4. Шукшина критикует западные ценности (индивидуализм, карьеризм, рыночные отношения), называя их источником "духовного одичания".

5. Она утверждает, что существует духовный запрос в обществе, который нельзя игнорировать.

6. Автор подчеркивает важность заполнения духовного вакуума нравственностью и духовностью для сохранения российской цивилизации.

7. Шукшина ссылается на идею о миссии нации, подчеркивая роль православной веры для России.

8. Она заключает, что Россия должна двигаться в сторону духовного развития, становясь "Русью".

Вывод:

Конфликт, раскрытый в статье Марии Шукшиной, ярко иллюстрирует духовный кризис современного общества и двойные стандарты, применяемые к вопросам материального и духовного. Когда речь идет об идеологии потребления, она беспрепятственно проникает в каждый дом через все доступные каналы коммуникации. Однако стоит затронуть тему духовности и традиционных ценностей, как немедленно возникает сопротивление и критика, подобная высказываниям вице-спикера Чернышова.

Такое положение дел обнажает глубокое противоречие: общество открыто для сил, способствующих его нравственному разложению, но закрыто для идей, направленных на его духовное оздоровление. Это свидетельствует о тревожной тенденции, когда материальные ценности и индивидуализм ставятся выше духовного развития и общественного блага.

Позиция вице-спикера, по сути, отражает интересы бизнеса, которому выгодны не думающие о высоком люди, а "квалифицированные потребители", готовые ради материальных благ пренебречь духовными и нравственными принципами. Такой подход игнорирует глубинную потребность общества в духовности и противоречит исконным русским ценностям, основанным на православной вере.

Истинное благополучие общества невозможно без духовного фундамента. Попытки оградить людей от влияния традиционных ценностей под предлогом защиты личной свободы на самом деле лишают их возможности обрести подлинную свободу – свободу от диктата потребительства и материализма.

В этом контексте призыв Марии Шукшиной к возвращению к духовным основам и православным ценностям выглядит не как "влезание в каждый дом", а как необходимое напоминание о том, что составляет суть русской идентичности и культуры. Только обратившись к своим духовным корням, российское общество сможет противостоять разрушительному влиянию чуждых ценностей и выполнить свое историческое предназначение.