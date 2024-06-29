Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.

ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Культурное Запорожской области.

Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника.

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», боевую машину 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России