Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 июня 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области.
Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Кроме того, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.
ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.
Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.
За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.
Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Культурное Запорожской области.
Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника.
ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», боевую машину 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23076 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
потери -430,,135,360..100 человек и никого не волнует на украине ??-у них же матери и дети..Где их майдан7
и добавьте .это ..ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.
Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.
Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.