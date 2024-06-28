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МО РФ о беспилотниках США в Черном море

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Заявление МО РФ о беспилотниках США в Черном море.

В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.

Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией.

Ответственность за это будут нести страны НАТО.

Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации.

PS. Ждем практической реализации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9232756.html
Метки: авиация, бпла, война на украине, мо рф, США, черное море
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