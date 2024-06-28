В позиции Бастрыкина по мигрантам особенно ценно то, что он не боится назвать главным виновником крупный бизнес, который завозит дешёвую рабочую силу, чтобы платить им меньше и повышать свои доходы.

Это обвинение бизнеса, к сожалению, ушло в тень из-за наезда на Госдуму. Вот если бы он обозвал таких предпринимателей – скажем, бизнесюки – то это было бы точнее и важнее. Поскольку это указало бы на истинных виновников проблемы.

Да, государство и та же Госдума несёт свою ответственность за то, что не ужесточает миграционные законы. Но в корне явления – жадность крупных работодателей, которые лоббируют мягкую миграционную политику или даже просто игнорируют законы.

Бастрыкин там же рассказал про то, что русским из регионов в Москве не дают трудоустроиться – на примере жителя Пскова, который пытался завозить псковичан на стройку, но его выжали. Для чего это делается? Чтобы доказать, что русские якобы плохие работники и объяснить дефицит рабочих кадров.

"Дайте русским работать!" – вот важный посыл и призыв Бастрыкина. А кто не даёт? Те, кто не хочет тратиться на достойные зарплаты. Те, кому выгоднее запустить тысячу мигрантов, чтобы платить им копейки – а когда те захотят больше, выгнать и взять другую тысячу. А те предыдущие получают гражданство, перевозят к себе родню и идут работать курьерами или вовсе торговать наркотиками.

Государственные чиновники, к сожалению, не просто прикрывают бизнес в мигрантском завозе, но нередко чиновник и предприниматель – это одно лицо. У нас давно произошло сращение частных активов с госуд.деятелями. Системная и объективная проверка показала бы, что каждая компания по завозу мигрантов связана с каким-то полицейским или чиновником.

Кстати, везут из стран Средней Азии в основном малограмотных людей из аулов, о чём не говорили сами мигранты. В Таджикистане образованные горожане с удивлением спрашивают, зачем Россия принимает к себе на работу тех, кто даже там нигде не работал? ведь они ничего толком делать не умеют? а нередко это потенциальные террористы и бандиты.

В общем, Бастрыкин разворошил очень опасный улей, и ему надо оказать поддержку. Кто-то скажет, что слишком поздно, но это не так – время на наведения порядка ещё есть. Мигранты пока всё же абсолютное меньшинство, хотя их численность растёт (по оценкам Бастрыкина, 14,5 миллионов), и они вынуждены учитывать это. Через 10-15 лет, если их численность вырастет до 30-40 миллионов (вместе с теми, кто получил гражданство) это уже будет такое меньшинство, которое захочет диктовать свои правила. Такого допустить ни в коем случае нельзя, иначе Русский мир станет нерусским даже после победы над Западом.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Бастрыкин назвал Госдуму "Госдурой" за торможение и саботаж законов, ужесточающих пребывание мигрантов.

2. Главным виновником проблемы с мигрантами назван крупный бизнес, который завозит дешёвую рабочую силу.

3. Жадность крупных работодателей и их лоббирование мягкой миграционной политики – корень проблемы.

4. Русским из регионов затрудняют трудоустройство в Москве, чтобы оправдать необходимость привлечения мигрантов.

5. Бастрыкин призывает: "Дайте русским работать!"

6. Отмечается сращивание частных активов с государственными деятелями в вопросе завоза мигрантов.

7. Из Средней Азии привозят в основном малограмотных людей из сельской местности.

8. По оценкам Бастрыкина, в России сейчас около 14,5 миллионов мигрантов.

9. Автор предупреждает о рисках роста числа мигрантов до 30-40 миллионов в ближайшие 10-15 лет.

Вывод:

Статья поднимает острую проблему миграционной политики в России. Автор поддерживает позицию Бастрыкина, критикующего как Госдуму за недостаточно жёсткие законы, так и крупный бизнес за эксплуатацию дешёвой рабочей силы из-за рубежа. Подчёркивается необходимость срочных мер по регулированию миграции и поддержке трудоустройства россиян, чтобы предотвратить потенциальные социальные и культурные проблемы в будущем. Автор призывает оказать поддержку инициативам Бастрыкина по наведению порядка в миграционной сфере.