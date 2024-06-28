Петербургский Международный Юридический Форум. Правовые аспекты миграционной политики в современной России

В процессе глобализации миграционные процессы оказывают значительное влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Одна из стратегических задач государства – создание условий и механизмов для привлечения востребованных экономикой высококвалифицированных специалистов. Эффективность миграционной политики зависит от качества правового регулирования, а также от практического применения миграционного законодательства Российской Федерации, результативности мер противодействия. Для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, а также для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, применения мер административного воздействия в этой сфере все большее значение приобретает использование современных технологий и информационно-технических средств.

Выступает: Александр Бастрыкин, Председатель, Следственного комитета Российской Федерации

Комментарий редакции

Основные тезисы доклада Александра Бастрыкина:

1. Проблема незаконной миграции в России очень актуальна и вызывает беспокойство у граждан.

2. Статистика показывает рост преступлений, совершаемых мигрантами, особенно тяжких преступлений.

3. География преступности мигрантов расширяется по всей России.

4. Необходимо честно определить цели миграционной политики России.

5. Большое количество мигрантов въезжает в крупные города России (Москва, Санкт-Петербург).

6. Мигранты все меньше работают на стройках, чаще в сфере услуг и торговли.

7. Следственный комитет активно борется с последствиями незаконной миграции.

8. Правительство России не ставит задачу сокращения миграционного потока.

9. Бизнес заинтересован в дешевой рабочей силе для получения прибыли.

10. Предлагается развивать внутреннюю миграцию вместо привлечения иностранной рабочей силы.

11. Приводится пример миграционной политики Белоруссии как более эффективной.

12. Указывается на проблемы интеграции мигрантов и их детей в российское общество.

13. Предлагается ужесточить ответственность для незаконных мигрантов.

Вывод:

Александр Бастрыкин выражает серьезную обеспокоенность текущей миграционной ситуацией в России. Он считает, что существующая миграционная политика не отвечает интересам национальной безопасности и создает множество проблем, включая рост преступности и социальную напряженность. Бастрыкин призывает к пересмотру миграционной политики, предлагая сократить приток иностранных мигрантов и развивать внутреннюю миграцию. Он также выступает за ужесточение контроля над мигрантами и усиление ответственности за нарушение миграционного законодательства.