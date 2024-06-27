Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника. ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, три 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 345-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России