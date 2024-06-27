Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 июня 2024 г.)
Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника. ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, три 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 345-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 615 самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России