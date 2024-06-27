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Студенты РФ против фашизма, Ивана Ильина и Дугина. Народное возмущение

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Студенты РФ против фашизма, Ивана Ильина и Дугина. Народное возмущение

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В РГГУ открыли высшую политическую школу имени философа Ивана Ильина, который поддерживал фашизм.

2. Студенческая инициатива выступила против этого решения и организовала масштабное движение в более чем 80 вузах по всей стране.

3. Движение строится на принципах низовой демократии и самоорганизации.

4. Обсуждается создание студенческого профсоюза для дальнейшей координации действий.

5. Критикуется попытка реабилитации коллаборационистов и фашистских идеологов вроде Ильина, Краснова и других.

6. Отмечается, что некоторые либеральные СМИ неожиданно встали на защиту Ильина.

7. Подчеркивается важность продолжения борьбы с попытками оправдания фашизма и его идеологов.

8. Обсуждается необходимость выработки четкой программы движения.

Вывод:
Беседа демонстрирует формирование широкого студенческого антифашистского движения в ответ на попытки реабилитации фашистских идеологов в академической среде. Движение основано на принципах самоорганизации и демократии, стремится к выработке четкой программы и созданию устойчивых организационных структур. Участники подчеркивают важность продолжения борьбы и расширения движения, несмотря на противодействие со стороны некоторых СМИ и политических сил.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eNwiuaG8E4M
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ЖЗЛ: Иван Ильин — фашиствующий философ кадила и нагайки
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 170 156
    ASP только что

      “Году этак в 96-м Ельцин захотел запретить фашизм. Не просто абы как, а системный подход применить – чтоб уж с корнями. Поэтому начал с того, что поручил Академии Наук дать определение фашизма. Учёные мужи морщились/тужились и выдали нечто такое, после чего борьба с фашизмом закончилась на продолжительное время”

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