Студенты РФ против фашизма, Ивана Ильина и Дугина. Народное возмущение
Студенты РФ против фашизма, Ивана Ильина и Дугина. Народное возмущение
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В РГГУ открыли высшую политическую школу имени философа Ивана Ильина, который поддерживал фашизм.
2. Студенческая инициатива выступила против этого решения и организовала масштабное движение в более чем 80 вузах по всей стране.
3. Движение строится на принципах низовой демократии и самоорганизации.
4. Обсуждается создание студенческого профсоюза для дальнейшей координации действий.
5. Критикуется попытка реабилитации коллаборационистов и фашистских идеологов вроде Ильина, Краснова и других.
6. Отмечается, что некоторые либеральные СМИ неожиданно встали на защиту Ильина.
7. Подчеркивается важность продолжения борьбы с попытками оправдания фашизма и его идеологов.
8. Обсуждается необходимость выработки четкой программы движения.
Вывод:
Беседа демонстрирует формирование широкого студенческого антифашистского движения в ответ на попытки реабилитации фашистских идеологов в академической среде. Движение основано на принципах самоорганизации и демократии, стремится к выработке четкой программы и созданию устойчивых организационных структур. Участники подчеркивают важность продолжения борьбы и расширения движения, несмотря на противодействие со стороны некоторых СМИ и политических сил.
“Году этак в 96-м Ельцин захотел запретить фашизм. Не просто абы как, а системный подход применить – чтоб уж с корнями. Поэтому начал с того, что поручил Академии Наук дать определение фашизма. Учёные мужи морщились/тужились и выдали нечто такое, после чего борьба с фашизмом закончилась на продолжительное время”