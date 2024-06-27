По многочисленным просьбам подписчиков в студии Метаметрики вновь Скотт Риттер, бывший американский разведчик, военный аналитик и один из ведущих мировых экспертов в сфере разоружения.

В преддверии президентских выборов в США поговорили о будущем американской демократии и усиливающейся политической борьбе действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Возможна ли в разделенной на два враждующих лагеря стране гражданская война 2.0? Почему сегодня Соединенные Штаты переживают свои «90-е» и смогут ли сохранить статус сверхдержавы в ближайшем будущем?

Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Мир стоит на пороге новой войны Израиля и Ливана? Как Владимир Путин видит будущее России в многополярном мире? Скотт объяснил, почему США в лучших традициях Джина Шарпа угрожают Грузии новой цветной революцией из-за закона об иноагентах.

Таймкоды:

00:00 Заставка LIVE

00:44 Скотт Риттер онлайн

01:14 Паспорт Скотта Риттера отобрали по решению Госдепа

05:04 Послание Скотта Риттера ПМЭФу

06:15 США «не видят» ПМЭФ, но он важен для всего мира

10:02 Подходы Владимира Путина, Скотта Риттера и Джеффри Сакса совпадают?

12:37 За последние полгода ситуация усугубилась

16:57 Владимир Путин – единственный лидер, готовый брать ответственность

19:03 Россия готовится передать оружие противникам США

20:42 Выборы в США не изменят ничего

25:04 «Мы все живем на одной планете»

26:32 Америку можно и нужно «починить»

28:45 Град на холме, разделившийся сам в себе, не устоит?

31:58 Америка в своей истории переживает и взлеты, и падения

36:11 Падение нравственности американцев

39:56 Ожидать ли протестов на выборах президента США?

41:02 Второй срок Байдена станет сложным временем для Америки

42:57 В США нет хорошего кандидата

43:55 Могут ли союзники воспользоваться слабостью США?

46:01 На Ближнем Востоке ситуация деградирует

49:28 Удержится ли Байден от «маленькой и победоносной»?

52:35 Все ли силы брошены на борьбу против России?

56:20 США грозят «цветной революцией» Грузии

1:00:00 Кредо патриота США в 2024 году

1:04:02 Финал интервью

1:05:05 Заставка

Дмитрий Егорченков:

Телеграм – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Скотт Риттер:

Telegram – https://t.me/ScottRitter

Сайт – https://scottritter.com/

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы со Скоттом Ритером:

1. У Ритера изъяли паспорт в аэропорту, предположительно по решению Госдепартамента США, что помешало его поездке в Россию.

2. Ритер считает, что американские СМИ игнорируют важные международные события, такие как Петербургский экономический форум.

3. По мнению Ритера, Россия демонстрирует силу и готовность отвечать на угрозы, в то время как Запад недооценивает ее.

4. Ритер отмечает ухудшение отношений между США и Россией, отсутствие диалога и рост напряженности.

5. Обсуждается внутренняя ситуация в США: экономические проблемы, социальное неравенство, культурные конфликты.

6. Ритер критикует внешнюю политику США, в частности на Ближнем Востоке и в отношении Израиля.

7. Обсуждаются предстоящие выборы в США и возможные сценарии развития событий.

8. Ритер говорит о необходимости возвращения США к конституционным ценностям и принципам.

Вывод:

Беседа со Скоттом Ритером отражает критический взгляд на текущую внутреннюю и внешнюю политику США. Ритер выражает обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией, а также внутренними проблемами в Америке. Он призывает к диалогу, пересмотру внешнеполитического курса США и возвращению к основополагающим американским ценностям. Интервью демонстрирует альтернативную точку зрения на глобальные события, отличающуюся от основных медиа в США.