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СКОТТ РИТТЕР о борьбе Байдена и Трампа, войне в США, Путине, Израиле и цветной революции в Грузии

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По многочисленным просьбам подписчиков в студии Метаметрики вновь Скотт Риттер, бывший американский разведчик, военный аналитик и один из ведущих мировых экспертов в сфере разоружения.

В преддверии президентских выборов в США поговорили о будущем американской демократии и усиливающейся политической борьбе действующего президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Возможна ли в разделенной на два враждующих лагеря стране гражданская война 2.0? Почему сегодня Соединенные Штаты переживают свои «90-е» и смогут ли сохранить статус сверхдержавы в ближайшем будущем?

Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Мир стоит на пороге новой войны Израиля и Ливана? Как Владимир Путин видит будущее России в многополярном мире? Скотт объяснил, почему США в лучших традициях Джина Шарпа угрожают Грузии новой цветной революцией из-за закона об иноагентах.

Таймкоды:
00:00 Заставка LIVE
00:44 Скотт Риттер онлайн
01:14 Паспорт Скотта Риттера отобрали по решению Госдепа
05:04 Послание Скотта Риттера ПМЭФу
06:15 США «не видят» ПМЭФ, но он важен для всего мира
10:02 Подходы Владимира Путина, Скотта Риттера и Джеффри Сакса совпадают?
12:37 За последние полгода ситуация усугубилась
16:57 Владимир Путин – единственный лидер, готовый брать ответственность
19:03 Россия готовится передать оружие противникам США
20:42 Выборы в США не изменят ничего
25:04 «Мы все живем на одной планете»
26:32 Америку можно и нужно «починить»
28:45 Град на холме, разделившийся сам в себе, не устоит?
31:58 Америка в своей истории переживает и взлеты, и падения
36:11 Падение нравственности американцев
39:56 Ожидать ли протестов на выборах президента США?
41:02 Второй срок Байдена станет сложным временем для Америки
42:57 В США нет хорошего кандидата
43:55 Могут ли союзники воспользоваться слабостью США?
46:01 На Ближнем Востоке ситуация деградирует
49:28 Удержится ли Байден от «маленькой и победоносной»?
52:35 Все ли силы брошены на борьбу против России?
56:20 США грозят «цветной революцией» Грузии
1:00:00 Кредо патриота США в 2024 году
1:04:02 Финал интервью
1:05:05 Заставка

Дмитрий Егорченков:
Телеграм – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Скотт Риттер:
Telegram – https://t.me/ScottRitter
Сайт – https://scottritter.com/

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы со Скоттом Ритером:

1. У Ритера изъяли паспорт в аэропорту, предположительно по решению Госдепартамента США, что помешало его поездке в Россию.

2. Ритер считает, что американские СМИ игнорируют важные международные события, такие как Петербургский экономический форум.

3. По мнению Ритера, Россия демонстрирует силу и готовность отвечать на угрозы, в то время как Запад недооценивает ее.

4. Ритер отмечает ухудшение отношений между США и Россией, отсутствие диалога и рост напряженности.

5. Обсуждается внутренняя ситуация в США: экономические проблемы, социальное неравенство, культурные конфликты.

6. Ритер критикует внешнюю политику США, в частности на Ближнем Востоке и в отношении Израиля.

7. Обсуждаются предстоящие выборы в США и возможные сценарии развития событий.

8. Ритер говорит о необходимости возвращения США к конституционным ценностям и принципам.

Вывод:
Беседа со Скоттом Ритером отражает критический взгляд на текущую внутреннюю и внешнюю политику США. Ритер выражает обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией, а также внутренними проблемами в Америке. Он призывает к диалогу, пересмотру внешнеполитического курса США и возвращению к основополагающим американским ценностям. Интервью демонстрирует альтернативную точку зрения на глобальные события, отличающуюся от основных медиа в США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XAjdpJQ0d98
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