Путь к мирному атому: Первой в мире АЭС исполнилось 70 лет
26 июня 1954 года в Обнинске была пущена первая в мире АЭС. Обнинская АЭС была запущена под руководством Игоря Курчатова. Это событие стало началом эпохи мирного атома и предопределило научно-технический прогресс в различных направлениях. Как в Обнинске под грифом секретно создавалась первая в мире АЭС и чем живет атомная наука города сегодня, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!
00:00 70 лет первой в мире АЭС в Обнинске
00:57 История создания Обнинской АЭС. СССР
05:20 Запуск атомной электростанции и устранение проблем
05:58 Развитие атомной энергетики в мире.
06:40 Успехи и проблемы российской атомной энергетики
07:35 Перспективы развития атомной энергетики
08:16 Другие виды энергетики.
09:14 Важность атомной энергетики для России
10:42 Строительство атомных станций малой мощности.
12:57 Применение реакторов РИТМ-200Н.
14:24 Заключение. Подписывайтесь на канал Геоэнергетика Инфо
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. 26 июня 1954 года первая в мире атомная электростанция в Обнинске дала электричество в сеть.
2. Этот день считается днем рождения атомной энергетики.
3. Атомный проект изначально был военным, но уже в 1943 году рассматривалось мирное использование атомной энергии.
4. За 4 года с момента первого советского ядерного взрыва до запуска АЭС был пройден большой путь в развитии технологий.
5. Обнинская АЭС использовала уран-графитовый реактор мощностью 5 МВт.
6. После СССР, вторыми в атомной энергетике стали британцы, а третьими – американцы.
7. Современные реакторы достигают мощности 1200-1250 МВт.
8. Россия и Росатом являются мировыми лидерами в атомной энергетике.
9. Перспективным направлением считаются атомные станции малой мощности (до 300 МВт).
10. В 2019 году начала работу первая плавучая АЭС "Академик Ломоносов" на Чукотке.
11. Росатом развивает проекты малых АЭС в России и за рубежом, в том числе в Узбекистане.
Вывод:
Беседа посвящена истории и современному состоянию атомной энергетики, подчеркивая лидирующую роль России в этой области. Отмечается значительный прогресс от первой АЭС мощностью 5 МВт до современных реакторов в 1200 МВт. Особое внимание уделяется перспективному направлению атомных станций малой мощности, которые могут быть быстрее и экономичнее в строительстве и эксплуатации. Подчеркивается важность атомной энергетики для технологического развития страны и ее международного престижа.