26 июня 1954 года в Обнинске была пущена первая в мире АЭС. Обнинская АЭС была запущена под руководством Игоря Курчатова. Это событие стало началом эпохи мирного атома и предопределило научно-технический прогресс в различных направлениях. Как в Обнинске под грифом секретно создавалась первая в мире АЭС и чем живет атомная наука города сегодня, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

00:00 70 лет первой в мире АЭС в Обнинске

00:57 История создания Обнинской АЭС. СССР

05:20 Запуск атомной электростанции и устранение проблем

05:58 Развитие атомной энергетики в мире.

06:40 Успехи и проблемы российской атомной энергетики

07:35 Перспективы развития атомной энергетики

08:16 Другие виды энергетики.

09:14 Важность атомной энергетики для России

10:42 Строительство атомных станций малой мощности.

12:57 Применение реакторов РИТМ-200Н.

14:24 Заключение. Подписывайтесь на канал Геоэнергетика Инфо

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. 26 июня 1954 года первая в мире атомная электростанция в Обнинске дала электричество в сеть.

2. Этот день считается днем рождения атомной энергетики.

3. Атомный проект изначально был военным, но уже в 1943 году рассматривалось мирное использование атомной энергии.

4. За 4 года с момента первого советского ядерного взрыва до запуска АЭС был пройден большой путь в развитии технологий.

5. Обнинская АЭС использовала уран-графитовый реактор мощностью 5 МВт.

6. После СССР, вторыми в атомной энергетике стали британцы, а третьими – американцы.

7. Современные реакторы достигают мощности 1200-1250 МВт.

8. Россия и Росатом являются мировыми лидерами в атомной энергетике.

9. Перспективным направлением считаются атомные станции малой мощности (до 300 МВт).

10. В 2019 году начала работу первая плавучая АЭС "Академик Ломоносов" на Чукотке.

11. Росатом развивает проекты малых АЭС в России и за рубежом, в том числе в Узбекистане.

Вывод:

Беседа посвящена истории и современному состоянию атомной энергетики, подчеркивая лидирующую роль России в этой области. Отмечается значительный прогресс от первой АЭС мощностью 5 МВт до современных реакторов в 1200 МВт. Особое внимание уделяется перспективному направлению атомных станций малой мощности, которые могут быть быстрее и экономичнее в строительстве и эксплуатации. Подчеркивается важность атомной энергетики для технологического развития страны и ее международного престижа.