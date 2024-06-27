Поездка Путина в КНДР и Вьетнам, или Что общего между центробанками КНДР, Вьетнама и Китая
Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»
Экономика КНДР и Вьетнама. Почему экономика Вьетнама более динамичная чем китайская. Постоянный торговый дефицит КНДР — ошибка подсчетов или скрытые экспортные потоки. Производство поддельных долларов. Экономические перспективы Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.
Ведущий:
Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Визит Путина в Северную Корею и Вьетнам имеет важное экономическое значение для России в условиях западных санкций.
2. Экономика Северной Кореи оценивается примерно в 40 млрд долларов ВВП, но точных данных нет из-за закрытости страны.
3. Вьетнам имеет более развитую экономику (около 0,8% мирового ВВП) и показывает высокие темпы роста.
4. Основным торговым партнером КНДР является Китай (более 95% товарооборота).
5. Россия может стать важным экономическим партнером для КНДР, особенно в сфере поставок нефти и газа.
6. Центральные банки Китая, Вьетнама и КНДР подчиняются правительствам своих стран, в отличие от ЦБ РФ.
7. Япония испытывает серьезные экономические проблемы из-за огромного госдолга и низких процентных ставок.
Вывод:
Визиты Путина в КНДР и Вьетнам демонстрируют стремление России к усилению экономических связей со странами Восточной Азии в условиях западных санкций. Хотя экономика КНДР невелика и закрыта, она может стать важным партнером для России, особенно в военно-технической сфере. Вьетнам представляет больший экономический интерес благодаря быстрому росту. Эксперт также отмечает преимущества модели подчинения центральных банков правительству, как в Китае, Вьетнаме и КНДР, предлагая рассмотреть этот опыт для России. В целом, наблюдается тенденция к формированию нового экономического блока в Восточной Азии с участием России.