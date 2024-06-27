По разным оценкам, в Россию уже вернулись от 26% до 50% релокантов, сообщил декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина. В абсолютных цифрах речь идет о 170-330 тысячах вернувшихся граждан.

«Из релокантов, согласно данным опросов, две трети хотели бы вернуться в Россию, — сообщил недавно в интервью «Российской газете» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам самой массовой группой релокантов являются именно представители IT-отрасли — они составляют до четверти от всех уехавших. Второе место — у работников маркетинга и пиара, а также иных медийных специальностей.

Словом, оказалось, что найти хорошо оплачиваемую работу за рубежом очень непросто. Без высоких профессиональных навыков по стандартам той страны, где находишься, и хорошего знания языка вообще нельзя реально рассчитывать на успех, но и этого часто бывает недостаточно. На Западе, где так любят талдычить о демократии, на самом деле предпочтение оказывают «своим». А про такие русофобские страны, как государства Прибалтики, и говорить нечего. Там и давно живущих в этих странах русских подвергают жесткой дискриминации.

Особенно в униженном положении оказались беглецы гуманитарных профессий. Многие надеялись, что их, как «врагов Путина» примут за бугром с распростертыми объятиями. Но не тут-то было.

Так, например, Чулпан Хаматову, которая заранее прикупила себе домик в Латвии, из театра в Риге недавно уволили. Спектакли на русском языке в нем вообще запрещены. А ранее сама актриса призналась, что в чужой стране никто не ждет русских звезд: «Мы никому не нужны. И если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, ты будешь работать таксистом, курьером, кем угодно, частные уроки по актерскому мастерству давать».

Ноет за бугром популярный прежде в России актер Алексей Панин, сбежавший в Испанию. Как пишут СМИ, он вынужден перебиваться на волонтерской работе в скромной театральной студии. «В России я много зарабатывал — 2–3 тысячи долларов в день, иногда и больше. Сейчас я живу как обычный человек, занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу. Могу сказать, что все очень скромно сейчас", — пожаловался актер.

Максима Галкина в Объединенных Арабских Эмиратах власти оштрафовали за антироссийские высказывания, и он был вынужден отказаться от гастролей в Дубае. В черный список внесли власти в ОАЭ и рэпера Моргенштерна после его интервью Ксении Собчак. В беседе с ней музыкант похвастал, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

На днях в одном из московских ресторанов на Рублевке был замечен Валерий Меладзе, где он будто бы выступал на корпоративе. Еще совсем недавно этот певец был в нашей стране одним из самых популярных. Но после начала СВО он демонстративно покинул Россию. А вскоре стало известно, что выступая в Дубае, Меладзе продолжил начатый кем-то из зрителей украинский националистический лозунг. В России это вызвало возмущение. Депутат Госдумы Виталий Милонов вообще потребовал запретить ему возвращение в Россию. Но вот поддержавший киевских неонацистов артист, кстати, уроженец Батуми, опять в России, и снова выступает.

Как пояснил в этой связи СМИ, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, в отношении Меладзе нет никаких санкций. «Нет административного протокола, возбужденного уголовного дела. В России он даже не признан иностранным агентом, так как не получает иностранного финансирования. Он же в основном в Дубае. А вот если бы он ездил по странам НАТО, как Галкин*, Пугачева, Козловский* — тогда другой вопрос. Мы просили его проверить после его поддержки Украины на концерте в Дубае. Но проверка ничего не дала нам, потому что это все было на территории не нашей страны, — отметил глава ФПБК. — Соответственно, Меладзе может спокойно приезжать в нашу страну, вести переговоры, общаться хоть с кем, договариваться по поводу корпоративов, но это уже не тот Меладзе, он себя дискредитировал. Мы больше не увидим его на государственных мероприятиях, в телевизоре, в рекламах. Он будет только на корпоративах».

Так что, помыкавшись по заграницам, многие релоканты, не солоно хлебавши, потянулись назад в Россию. Надеясь, что сначала тихо отсидятся, а потом снова смогут присосаться к кормушкам. Однако зачем нам-то эти предатели?

Ведь возвращаются они вовсе не потому, что раскаялись и воспылали любовью к родным пенатам, а лишь потому, что поиздержались и убедились, что за рубежом им своих прежних доходов не видать. Мало того, они могут оказаться опасны.

Как прямо заявил в интервью агентству «Царьград» член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, за рубежом они могли быть завербованы.

«Мы можем себе представить, что через поток возвращающихся к нам вернётся огромное количество агентов западных спецслужб. Надо проверять. И отношение к этим людям должно быть соответствующее. Не считаю, что к ним надо применять какие-то жёсткие меры, мы же не будем концлагеря создавать. Я совершенно против дополнительной статьи в Уголовном кодексе, хотя мои коллеги даже по правозащите говорят: а почему нам не признать это предательством?» — говорит Кабанов.

А о том, что возвращающиеся в Россию беглецы, особенно те, кто побывал на территории Украины, действительно могут быть опасны, свидетельствуют многочисленные теракты, который после начала СВО участились в России.

Поджигают военкоматы, релейные шкафы на железных дорогах, пытаются устраивать диверсии на промышленных объектах и т.д.

Но опасны такие возвращенцы не только тем, что среди них могут оказаться завербованные западными спецслужбами агенты для совершения терактов. Известный писатель Юрий Поляков в интервью МК заявил, что есть опасения, что «из них постепенно начнут делать будущих "рыцарей общечеловеческих ценностей", которые "перешагнули через казенный патриотизм" и проявили себя как "настоящие гуманисты"».

«Признаки этого, — сказал он, — уже есть — вспомним очень странную статью в «РГ» Павла Басинского о том, что надо относиться к Быкову* (писатель Дмитрий Быков внесен в реестр СМИ-иноагентов) как к большому писателю и вступать с ним в диалог, потому что Пушкин милость к падшим призывал. То, что Александр Сергеевич призывал противодействовать всеми силами «клеветникам России», — наша нынешняя «Правда» подзабыла. Это очень странный симптом».

Объясняя, что может в итоге такого «гуманизма» произойти, Поляков сказал: «Завтра из зоны проведения СВО вернутся люди, прошедшие страшную школу современных военных действий. Потерявшие друзей, сами, возможно, ставшие калеками ради своей страны. И им наши коммерческие пацифисты, как я их называю, тот же иноагент Дмитрий Быков с экрана начнет объяснять: «Это не я тебя туда посылал, не из-за меня ты лишился здоровья, а из-за Кремля».

«Все это, — предупреждает Поляков, — грозит очень серьезным общественным конфликтом. Нечто подобное было после ВОВ, но в меньших масштабах — государство тогда проводило правильную политику. А что сейчас будет? А то, что едут обратно, — это нормально. После Гражданской войны возвращались те, кто даже с оружием в руках сражался с большевиками, и ничего — кого-то, конечно, наказали, но многие, как Вертинский, Алексей Толстой, прожили всю жизнь в СССР. По-разному бывает. Но я боюсь, что они (бывшие релоканты) продолжат активно не любить Отечество, как до отъезда».

Опасность еще и в том, что далеко не все, кто выступил против СВО из числа прозападных либералов, покинули Россию. Многие, особенно те, кто сидит на «теплых местах», остались, понимая, что за границей они потеряют свои привилегии, власть и доходы.

Они на время затаились, надеются отсидеться, дождаться окончания СВО, а потом приняться за старое – начать снова раскачивать российский корабль. Вот они то, эта затаившаяся «шестая колонна», как их называют, и начнут привечать беглецов, снова вытаскивать их на эстраду, на трибуны и на телеэкраны.

Обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников недавно попросил президента РФ Владимира Путина обозначить его позицию по поводу банкира Михаила Фридмана и всех людей, которые были за границей, но решили вернуться. «Что их ждет на родине? Может ли обнулиться их история отношений с государством, тем более, если в ней были помарки?» — спросил он главу государства.

«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня», — отреагировал Путин, уточнив, что Россия — свободная страна, и человек может выбрать любое место жительства, но «вопрос — в поведении того или иного человека, в его действиях. Если эти действия таковы, что нарушали действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей», — сказал Путин, указав, что наряду с юридической есть еще и нравственные оценки. В этом смысле то, что ожидает человека при возвращении на родину, зависит от того, как он себя вел, считает российский лидер.

«Одно дело нарушать закон, а другое дело — нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины, — пояснил Путин. — Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?»

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По оценкам, 26-50% (170-330 тысяч) уехавших из России после начала СВО вернулись обратно.

2. Многие релоканты столкнулись с трудностями при поиске работы за рубежом из-за языкового барьера, отсутствия необходимых навыков и дискриминации.

3. Некоторые известные деятели культуры, покинувшие Россию, испытывают финансовые трудности и профессиональные ограничения за границей.

4. Есть опасения, что среди возвращающихся могут быть завербованные западными спецслужбами агенты.

5. Существует риск, что вернувшиеся релоканты могут быть представлены как "гуманисты" и "рыцари общечеловеческих ценностей", что может вызвать общественный конфликт.

6. Президент Путин заявил, что отношение к вернувшимся будет зависеть от их поведения и действий за границей.

Вывод:

Статья критически оценивает возвращение уехавших россиян, подчеркивая их неудачи за границей и потенциальные риски для России. Автор выражает скептицизм относительно мотивов возвращающихся и предостерегает от их возможного негативного влияния на общество. Статья отражает настороженное отношение к релокантам и призывает к осторожности при их реинтеграции в российское общество.