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Лучшие! Атомщики России показали класс на AtomSkills-2024

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В Екатеринбурге прошёл крупнейший в мире чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2024. Студенческие и профессиональные команды состязались в умении работать за станками, в проектировании, создании прототипов, строительстве, вождении спецавтомобиля и других дисциплинах. Более 2000 человек, в том числе из зарубежных стран, приняли участие в этом грандиозном мероприятии. Проект «Время – вперёд!» посетил площадку и делится с вами наблюдениями и эмоциями. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Чемпионат профессионального мастерства AtomSkills
2. Деятельность госкорпорации Росатом
3. Международное сотрудничество в атомной энергетике
4. Подготовка кадров для атомной отрасли
5. Разнообразие компетенций и навыков в атомной индустрии
6. Участие молодежи и студентов в чемпионате
7. Развитие квантовых технологий
8. Строительство атомных электростанций за рубежом

Вывод:
Выпуск посвящен крупнейшему отраслевому чемпионату профессионального мастерства AtomSkills, организованному госкорпорацией Росатом. Мероприятие демонстрирует широкий спектр компетенций, необходимых в атомной отрасли, и привлекает участников разных возрастов и национальностей. Особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов и международному сотрудничеству. Чемпионат не только способствует повышению профессионализма участников, но и помогает Росатому укреплять свои позиции как глобального лидера в атомной энергетике. Мероприятие также затрагивает перспективные направления, такие как квантовые технологии, подчеркивая инновационный характер отрасли. В целом, AtomSkills представляется как стратегически важное событие для развития кадрового потенциала атомной промышленности России и укрепления ее международных позиций.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8EsNyCPYwnE
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