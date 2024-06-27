00:00 Intro

01:14 Представление госта

08:31 Распознавание образов и ошибки распознавания образов

15:29 Искусственный интеллект и галлюцинации ИИ

21:19 Гештальт-персепшен и искусственный интеллект

25:12 Использование ИИ в геологии

29:54 Перспективы ИИ

31:56 Искусственный интеллект и его развитие / перспективы ИИ / Московская школа ИИ

37:17 ИИ для поиска нефти

Статья Шели Айзековича: https://dzen.ru/a/ZlbXzzBBSlv5VW-p

Про Цетлин-машины: https://tsetlinmachine.org/

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы:

1. Современный искусственный интеллект (ИИ) основан на нейронных сетях и машинном обучении, но это не настоящий интеллект.

2. Существующие методы ИИ хорошо работают для распознавания образов и обработки больших данных, но не способны к настоящему обобщению и пониманию.

3. Проблема "галлюцинаций" ИИ связана с особенностями обучения на больших наборах данных и неспособностью правильно обобщать информацию.

4. Московская школа ИИ предлагала альтернативные подходы, основанные на более глубоком понимании сути задач и адекватном описании объектов.

5. Для создания настоящего ИИ необходимо правильно ставить задачи и глубоко понимать предметную область, а не просто применять математические методы.

6. Существующие методы ИИ имеют ограничения и могут совершать "идиотские ошибки", что говорит об отсутствии настоящего интеллекта.

7. Перспективные методы ИИ часто не используются из-за консерватизма и нежелания рисковать в коммерческих и научных кругах.

Вывод: По мнению эксперта, современный ИИ, несмотря на впечатляющие результаты в некоторых областях, далек от настоящего интеллекта. Для создания более совершенного ИИ необходимы новые подходы, основанные на более глубоком понимании природы интеллекта и конкретных задач, а не просто на улучшении существующих алгоритмов машинного обучения.