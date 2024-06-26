Работа с человеческим капиталом. Сергей Будков
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Россия и русский многонациональный народ имеют особую миссию в мире – создать новую цивилизацию и философию, которая спасет человечество.
2. Современное общество находится в кризисе из-за отсутствия правильной философии и ценностей.
3. Необходимо работать с детьми, давая им правильное мировоззрение и ценности с раннего возраста.
4. Важно отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение, нездоровая пища) для очищения сознания и раскрытия потенциала.
5. Человек должен осознать свою ответственность за свою жизнь и сделать правильный выбор ценностей.
6. Нужна государственная поддержка для воспитания нового поколения с правильным мировоззрением.
7. Интеллект рассматривается как полевой процесс, а не только как функция мозга.
8. Критикуются современные "гуру" и западные философские течения как вводящие в заблуждение.
Вывод:
Беседа продвигает идею особой роли России в создании новой цивилизации и философии. Подчеркивается необходимость изменения мировоззрения, начиная с воспитания детей, для преодоления глобального кризиса. Предлагается отказ от вредных привычек и принятие ответственности за свою жизнь. Критикуются западные ценности и подходы.
Хорошо что предприниматель по поиску информации о талантах детей трусы не заголила.
Детей в компартии уже воспитали. Теперь нужно воспитать всех глобально.
Когда это уже закончится ?