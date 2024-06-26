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Работа с человеческим капиталом. Сергей Будков

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Россия и русский многонациональный народ имеют особую миссию в мире – создать новую цивилизацию и философию, которая спасет человечество.

2. Современное общество находится в кризисе из-за отсутствия правильной философии и ценностей.

3. Необходимо работать с детьми, давая им правильное мировоззрение и ценности с раннего возраста.

4. Важно отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение, нездоровая пища) для очищения сознания и раскрытия потенциала.

5. Человек должен осознать свою ответственность за свою жизнь и сделать правильный выбор ценностей.

6. Нужна государственная поддержка для воспитания нового поколения с правильным мировоззрением.

7. Интеллект рассматривается как полевой процесс, а не только как функция мозга.

8. Критикуются современные "гуру" и западные философские течения как вводящие в заблуждение.

Вывод:
Беседа продвигает идею особой роли России в создании новой цивилизации и философии. Подчеркивается необходимость изменения мировоззрения, начиная с воспитания детей, для преодоления глобального кризиса. Предлагается отказ от вредных привычек и принятие ответственности за свою жизнь. Критикуются западные ценности и подходы. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mCrs5aF6qck
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Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12600 9792
    chu час назад

      Хорошо что предприниматель по поиску информации о талантах детей трусы не заголила.
      Детей в компартии уже воспитали. Теперь нужно воспитать всех глобально.
      Когда это уже закончится ?

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