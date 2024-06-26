Комментарий редакции

Бусти https://boosty.to/historipihttps://web.archive.org/web/20160720143159/http://www.bbc.com/news/magazine-29765623https://blog.nationalmuseum.ch/en/2022/01/food-rationing-in-switzerland/https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/

Основные тезисы лекции:

1. В Швейцарии до недавнего времени существовала практика употребления в пищу кошек и собак.

2. Это явление было связано с бедностью, особенно в сельских районах Швейцарии, вплоть до 1970-80-х годов.

3. Несмотря на репутацию богатой банковской страны, большая часть населения Швейцарии жила в бедности до второй половины XX века.

4. Продовольственные карточки в Швейцарии были отменены только в 1948 году, позже чем в СССР.

5. В Швейцарии с 1850 по 1980 год существовала система "контрактных детей", при которой детей забирали у родителей и отдавали на фермы фактически в рабство.

6. Дети на фермах подвергались тяжелому труду, голоду и жестокому обращению.

Вывод:

Лекция раскрывает малоизвестные факты из истории Швейцарии, показывая, что за фасадом благополучной банковской страны скрывалась серьезная социальная проблема – крайняя бедность значительной части населения. Это приводило к таким явлениям, как употребление в пищу домашних животных и эксплуатация детского труда. Автор подчеркивает контраст между образом богатой Швейцарии и реальным положением дел в стране вплоть до конца XX века, призывая аудиторию критически переосмыслить свои представления об истории этой страны.