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Нищета и Кошки. Швейцария

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Бусти https://boosty.to/historipi
https://web.archive.org/web/20160720143159/http://www.bbc.com/news/magazine-29765623
https://blog.nationalmuseum.ch/en/2022/01/food-rationing-in-switzerland/
https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В Швейцарии до недавнего времени существовала практика употребления в пищу кошек и собак.

2. Это явление было связано с бедностью, особенно в сельских районах Швейцарии, вплоть до 1970-80-х годов.

3. Несмотря на репутацию богатой банковской страны, большая часть населения Швейцарии жила в бедности до второй половины XX века.

4. Продовольственные карточки в Швейцарии были отменены только в 1948 году, позже чем в СССР.

5. В Швейцарии с 1850 по 1980 год существовала система "контрактных детей", при которой детей забирали у родителей и отдавали на фермы фактически в рабство.

6. Дети на фермах подвергались тяжелому труду, голоду и жестокому обращению.

Вывод:
Лекция раскрывает малоизвестные факты из истории Швейцарии, показывая, что за фасадом благополучной банковской страны скрывалась серьезная социальная проблема – крайняя бедность значительной части населения. Это приводило к таким явлениям, как употребление в пищу домашних животных и эксплуатация детского труда. Автор подчеркивает контраст между образом богатой Швейцарии и реальным положением дел в стране вплоть до конца XX века, призывая аудиторию критически переосмыслить свои представления об истории этой страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CBebAAOWFsE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2309 2209
    Сан Саныч час назад

      Многие думают, что корейцы употребляют в пищу собак (и кошек) от нищеты. Но это не совсем так. Кушают специально выведенную породу, а не бродячих животных. В ритуальных целях.

      И стоит мясо этих кошек и собак очень дорого. Кошка – плотоядное животное. Чтобы вырастить кошку “на мясо”, придётся скормить кошке мяса в несколько раз больше её собственного веса.

      Больше всего кошек съели жители блокадного Ленинграда. Но это трагическая история от безысходности.

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