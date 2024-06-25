Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихое Харьковской области.

Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 2-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений ВСУ.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М109 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России