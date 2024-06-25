Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Россия создаёт континентальный фронт на востоке. Константин Сивков

48 1

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Конференция в Швейцарии по Украине, на которую планировалось пригласить 130 стран, закончилась провалом для Запада:
   – Вместо 130 стран приехало только 91, из которых около 60 – западные страны.
   – 13 ведущих стран глобального юга отказались подписывать итоговое коммюнике.
   – Количество обсуждаемых вопросов сократилось с 10 до 3, причем они не касались урегулирования конфликта.

2. Это показало, что глобальный юг не поддерживает позицию Запада по украинскому конфликту и фактически выступает в качестве дипломатических союзников России.

3. Провал конференции замедлил эскалацию конфликта на Украине, хотя полностью не остановил ее.

4. США заявили, что поставляемые F-16 должны базироваться только на территории Украины, что снижает их эффективность и риск провокаций.

5. Израиль заявил о готовности начать военные действия против Хезболлы, что может отвлечь внимание и ресурсы США от украинского конфликта.

6. Визит Путина в КНДР и Вьетнам рассматривается как важный геополитический сигнал, формирующий континентальный фронт (Россия, КНДР, Китай, Вьетнам) в противовес океаническому альянсу AUKUS.

Вывод:
Последние геополитические события, включая провал конференции по Украине и визиты Путина в КНДР и Вьетнам, свидетельствуют об ослаблении позиций Запада и укреплении позиций России на международной арене. Это может привести к замедлению эскалации конфликта на Украине и формированию новых геополитических альянсов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако ситуация остается напряженной, и полного прекращения конфликта в ближайшее время не ожидается.

Источник: https://rutube.ru/video/6c2173d80cce1405fa273d4b60046b80/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Делягин: Китайский опыт для России — экономика и финансы
Вардан Багдасарян: Государство-цивилизация Сталина
Климатический удар: Россия и Китай под прицелом США?
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
Китайские драконы, американские «понты» и Русская Арктика (1/2)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12595 9787
    chu час назад

      У “запада” грядут большие потери в деньгах. Для них весь смысл в них. Зверь загнанный в угол очень опасен. На Украине находятся несколько десятков биолабораторий НАТО. Об этом нельзя забывать. Зверь загнанный в угол способен на крайности. Например применить грязную бомбу и заразить славянскую территорию.
      Ракеты дальнего действия уже работают. Сейчас начнут работать F-16.
      Нужно немедленно первым нанести упреждающий удар тактическим оружием.
      НЕ _ МЕД _ ЛЕН _ НО !!!!!!

      2
      2

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru