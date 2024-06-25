Россия создаёт континентальный фронт на востоке. Константин Сивков
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Конференция в Швейцарии по Украине, на которую планировалось пригласить 130 стран, закончилась провалом для Запада:
– Вместо 130 стран приехало только 91, из которых около 60 – западные страны.
– 13 ведущих стран глобального юга отказались подписывать итоговое коммюнике.
– Количество обсуждаемых вопросов сократилось с 10 до 3, причем они не касались урегулирования конфликта.
2. Это показало, что глобальный юг не поддерживает позицию Запада по украинскому конфликту и фактически выступает в качестве дипломатических союзников России.
3. Провал конференции замедлил эскалацию конфликта на Украине, хотя полностью не остановил ее.
4. США заявили, что поставляемые F-16 должны базироваться только на территории Украины, что снижает их эффективность и риск провокаций.
5. Израиль заявил о готовности начать военные действия против Хезболлы, что может отвлечь внимание и ресурсы США от украинского конфликта.
6. Визит Путина в КНДР и Вьетнам рассматривается как важный геополитический сигнал, формирующий континентальный фронт (Россия, КНДР, Китай, Вьетнам) в противовес океаническому альянсу AUKUS.
Вывод:
Последние геополитические события, включая провал конференции по Украине и визиты Путина в КНДР и Вьетнам, свидетельствуют об ослаблении позиций Запада и укреплении позиций России на международной арене. Это может привести к замедлению эскалации конфликта на Украине и формированию новых геополитических альянсов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако ситуация остается напряженной, и полного прекращения конфликта в ближайшее время не ожидается.
У “запада” грядут большие потери в деньгах. Для них весь смысл в них. Зверь загнанный в угол очень опасен. На Украине находятся несколько десятков биолабораторий НАТО. Об этом нельзя забывать. Зверь загнанный в угол способен на крайности. Например применить грязную бомбу и заразить славянскую территорию.
Ракеты дальнего действия уже работают. Сейчас начнут работать F-16.
Нужно немедленно первым нанести упреждающий удар тактическим оружием.
НЕ _ МЕД _ ЛЕН _ НО !!!!!!