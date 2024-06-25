Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Конференция в Швейцарии по Украине, на которую планировалось пригласить 130 стран, закончилась провалом для Запада:

– Вместо 130 стран приехало только 91, из которых около 60 – западные страны.

– 13 ведущих стран глобального юга отказались подписывать итоговое коммюнике.

– Количество обсуждаемых вопросов сократилось с 10 до 3, причем они не касались урегулирования конфликта.

2. Это показало, что глобальный юг не поддерживает позицию Запада по украинскому конфликту и фактически выступает в качестве дипломатических союзников России.

3. Провал конференции замедлил эскалацию конфликта на Украине, хотя полностью не остановил ее.

4. США заявили, что поставляемые F-16 должны базироваться только на территории Украины, что снижает их эффективность и риск провокаций.

5. Израиль заявил о готовности начать военные действия против Хезболлы, что может отвлечь внимание и ресурсы США от украинского конфликта.

6. Визит Путина в КНДР и Вьетнам рассматривается как важный геополитический сигнал, формирующий континентальный фронт (Россия, КНДР, Китай, Вьетнам) в противовес океаническому альянсу AUKUS.

Вывод:

Последние геополитические события, включая провал конференции по Украине и визиты Путина в КНДР и Вьетнам, свидетельствуют об ослаблении позиций Запада и укреплении позиций России на международной арене. Это может привести к замедлению эскалации конфликта на Украине и формированию новых геополитических альянсов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако ситуация остается напряженной, и полного прекращения конфликта в ближайшее время не ожидается.