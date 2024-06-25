Взял живьём комара. Кровопивец застрял хоботком в моем теле и был осторожно ухвачен за конечности. Удивительная тварь! Живёт всего несколько суток, а крыльями работает с частотой до 1000 взмахов в секунду! «Комариный писк» - звук именно этого «двигателя». Сила! Но никакой эволюции за миллионы лет!

Говоря о «живом веществе», Владимир Вернадский не раз ссылался на заметку английского натуралиста Г. Карутерса, наблюдавшего над Красным морем гигантскую тучу саранчи, переселявшуюся с берегов Северной Африки в Аравию. По подсчетам Карутерса, плотная масса насекомых занимала пространство около 6000 км2 и весила более 40 млн. т. Такая силища, но никакой эволюции!

Что касается силищи и эволюции, на фоне вышесказанного у меня в сознании всплыл образ огромного информационно-философского «лайнера» под общим названием «Царьград». Согласно Википедии, «Царьград ТВ» — российский информационный интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малофеевым. (Ложь! Бизнесмен в политику не лезет. Малофеев – олигарх!) Выступает с ультраправых и националистических, консервативных и монархических позиций». Это правда.

Основная цель «Царьграда» — активная деятельность по пропаганде консервативной, (читай — антисоветской) политики. Внутри лайнера создан и действует «двигатель» - Институт Царьград - научно-исследовательская автономная некоммерческая организация во главе с Александром Дугиным. Метастазы антисоветчины идут вширь и вглубь. Дугин ещё и директор ВПШ имени Ильина. Заехали на территорию государственного университета! Предполагаю, что недавно появившаяся новая организация «Зов народа» - родственница Царьграду. Она активно предлагает переименовывать улицы России. Халтурин, Засулич и так далее. Борются с терроризмом! Народовольцы большевиками были осуждены, но их воля была понятна и уважалась. Это часть НАШЕЙ истории.

Латино-белогвардейско-малофеевско-дугинский Царьград на Руси строится явно в пику подлинному, чистому Зову Народа и его истинной Воле. Легендарные командиры армии ЛНР Алексей Мозговой и Павел Дремов от имени Народа 19 мая 2015 года направили председателю Государственной думы РФ Нарышкину и председателю Совета Федерации Матвиенко Обращение. Там выражено убеждение в том, что конфликт на Украине возник потому, что в России на государственном уровне отсутствует национальная идея и на законодательном уровне никак не закреплены права разделенного русского народа. Было предложено создать НАШИ, СВОИ информационно-идеологические ресурсы. И вот результат: Мозговой убит 23 мая 2015 года, а Дрёмов - 12 декабря того же года.

Не заканчивая военных академий, командиры, выдвинутые Народом, знали путь к Победе. Он обозначен ещё в древних трактатах: разрушать смыслы противника – самое победоносное действие, а лобовой штурм крепостей (Бахмут) – самое затратное (потери) и неэффективное. Советский генерал Владимиров давно объяснил, что нужно знать о гибридной войне, «небоевые» воздействия в которой подобны радиации, они пронизывают всё. Так стало с Союзом, где большинству, начиная с члена Политбюро и заканчивая сантехником, «вдруг» захотелось жвачки и собственности. И «радиация» не стихает! На фото справа чиновники РФ Иванов и Мединский, удовлетворённые сделанным, стоят около только что установленной мемориальной доски Маннергейму. На фото слева - воины России несут стяги фронтов Великой Отечественной. Можно прочитать «Карельский», за ним - «Ленинградский». Финнов остановить удалось большой кровью.

Не прошёл Маннергейм и сегодня! Народ возмутился. И что? "Наверное, надо было заранее объяснить людям элементарные вещи, связанные со знанием истории", - сказал Иванов в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, "у нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо, даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор". Где бы арестовать по военным законам идеологических диверсантов, а они идут дальше, «заранее объясняют».

Мединский, бывший министр культуры, зачистку истории продолжает с завидным упорством, не боясь наказания. В учебник для старшеклассников он заложил многое из не нашего. Но про Октябрьскую Революцию, историческое событие, которое однозначно повлияло на судьбу всего мира, там фактически ничего нет. Про Сталинскую индустриализацию нет ни единого слова. А ведь подобных темпов развития промышленности не было ни у кого в мире ни до, ни после.

Доктор медицинских и кандидат философских наук Игорь Гундаров, атеист, на днях показал учёным-экономистам, что такое Дух Народа. На основе статистики, строго научных графиков Союза и «достижений» РФ Игорь Алексеевич под аплодисменты убедил форум в присутствии нематериального фактора в нашей жизни. Это и есть причина Чуда! Её и пытаются убить антисоветской «радиацией». Самый упорный, последовательный из антисоветчиков – философ Ильин, которого носители «радиации», выкопали из европейской могилы и привезли в Москву, поднимают на идеологический щит. На биографии этого философа есть чему и поучиться. Ильин одно время служил по ведомству Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды нацистской Германии, возглавляемого Геббельсом. Просвещение и пропаганда в одном ведомстве! Формирование своих смыслов и разрушение смыслов противника в настоящем и на будущее. (Высший Смысл всё равно оказался в СССР!) А что в РФ? Минпроп олицетворяет Соловьев с дурной агрессией (бахнем ядерным!). А просвещение Кравцова – пустая цифровизация, на что ему указал даже Путин.

Главный козырь Царьграда – Православие. Якобы, отсюда и давний Проект «Москва – Третий Рим». Антисоветская идеология Царьграда проталкивается с такой силой, что на этом фоне СВО выглядит просто операцией прикрытия.

А что такое Православие в исходном смысле? Валерий Чудинов (мир ему) - советский философ, специалист по философским вопросам естествознания, доктор философских наук, профессор. По первому образованию – физик. Преподавал в лучших высших заведениях СССР, где готовили инженеров, учёных. В РФ причислен к «лику» лжеучёных. Почему? В том числе потому, что Чудинов доказал: понятие Православие совершенно не христианское. Это ведическое Понятие! Ведизм предусматривает наличие трёх миров. Явь – здесь и сейчас. Всё, что на земле, материальное, – это явь. Навь – это где пребывают души до рождения и куда уходят. Тонкий мир. А Правь – это мир законов, управление всем, всей системой Мироздания. Как тут не вспомнить Велесову книгу: «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они,… подобия мужам. А наши Боги суть Понятия…»

Наш современник Владимир Говоров на основе математики, геометрии, физики, других точных наук и Русской Азбуки показал, что такое Православие. В стройной системе Православных богов я нашёл не только число Лады, но и Костромы, других богов. Это суть Понятия, астро-физические, космические знания. В первом пантеоне верховный – Ра. Число 25, а угол 14,4 градуса. Это и есть русское УРА! На санскрите «вставай, поднимайся», в аэродинамике – угол взлёта. У каждого бога-понятия своя функция в Мироздании. Сравнить (условно) можно с драйверами в ПК. Сама же «Операционная система» нам недоступна, обновляется только Свыше. Математически Бог – это всегда Большее, как ни пытайся вычислить, либо изобразить. Говоров – не ведист, не историк, а гениальный учёный, конструктор ракетных двигателей. А как же было у дорелигиозных «ведистов»? Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое определялось мерой 1 сиг. В одной секунде содержится 300.244.992 сига. В другом ведическом источнике «секунда – 2 миллиарда мигов». Измерялись процессы, нам ещё неведомые. В религиозной же цивилизации человечество мигнуть не успело, как сигануло в библейский тупик Конца Света.

Наши «умники» пишут, будто великий советский астроном и астрофизик Николай Козырев пришёл к Богу через науку. На самом деле он, талантливый советский человек, никуда от Бога и не уходил с момента рождения! Человек в этот мир приходит уже с заданной Свыше программой. Но «общество» начинает вставлять в его сознание программы в соответствии с задачами разумных тварей, захвативших планету в космическую Ночь Сварога. Козырев доказал, что есть фактор, который не дает энтропии разрушить звезду, её энергия не кончается. Нет никакой тепловой смерти Вселенной. Время - физический фактор. Такой же, как материя, энергия. Контрэнтропийный! Удивителен факт: Козырев был далек от ведических учений, но практически все его научные изыскания мы можем подтвердить древними Ведами.

Перерабатывать энергию времени в той или иной степени могут все живые и космические формы. Например, в мире науки по сей день свято верят, что реакция термоядерного синтеза формирует всю энергию звезды. Но, как убеждают нас результаты исследований Козырева, на самом деле этот синтез вносит лишь 10% в общую копилку, а всю остальную энергию Солнце черпает из хода времени. Сталин, кстати, не стал получать духовный чин, не закончив духовную академию, пошёл работать в Тифлисскую обсерваторию. Служил звёздной науке! Задумывались, откуда в Советском Народе «вдруг» с исторической точки зрения взялась фантастическая энергия? Следы посвящения в Православную традицию видны уже в юношеских стихах И.В. Сталина. Они ещё до революции попали даже в школьные программы по литературе в Грузии. В ранних стихах Вождя можно найти древний образ «чаши посвящения», «чаши знания», которую дают адепту, дабы он пережил символическую смерть и так обрёл силы для власти над миром Духа. И вот фрагмент последнего стиха Вождя:

Поговорим о вечности с тобою:

Конечно, я во многом виноват!

Но кто-то правил и моей судьбою,

Я ощущал тот вездесущий взгляд.

Он не давал ни сна мне, ни покоя,

Он жил во мне и правил свыше мной.

И я, как раб вселенского настроя,

Железной волей управлял страной.

Николай Александрович Козырев считал, что время — это непрерывный поставщик энергии в нашей Вселенной, который противостоит господству хаоса. Если энергия хаоса по своей природе все разрушает, смешивает и низвергает, то время, напротив, упорядочивает и развивает все, что находится в сфере его влияния. Иными словами, Козырев говорит нам о том, что время - это инструмент в руках Творца всего сущего.

Ведический Чернобог, разрушитель, почитался на Руси наряду с Родом, созидателем. В хороводе два круга: один вправо, другой влево. Правое вращение – развитие. Левое – наоборот, «зачистка» отработанного, материального, которое в виде информации (опыта) уходит в мир невидимый. Ведического Чернобога не путать с Иблисом, Шайтаном, Сатаной, понятием, справедливо обозначенным в религиях как сущность, которая противостоит Богу, противится законам Мироздания. Советского учёного Гумилева, его «пассионарные толчки» в народах, знают все. В нашей теме это крутой космический поворот от Эпохи Рыб на Эпоху Водолея. Созидательные энергии сейчас локализованы на пространстве от Валдая до Алтая. Это Россия, господа! Пассионарность – это страсть. Непреодолимое стремление, энергия. Сейчас на максимуме разрушение. Его мы видим везде: в чиновниках, разврате в прямом и переносном смыслах. Старое время заканчивает свой цикл. А они упираются! С другой стороны – неминуемое пробуждение, интерес к духовному развитию. Новые смыслы, новые перспективы. Операционная Система обновилась, а Царьград плодит антисоветчину, выковыривает из старых источников какие-то «смыслы», «драйвера», уже не нужные Мирозданию и нашему сознанию. Гробокопательство!

Вот тут-то и стоит задуматься: советские люди были безбожниками, или к Богу были близки как никогда? Поёрничаю: Циолковский ещё при царе, когда религия была государственной, так бился лбом о церковный пол, что ему пришла в голову мысль о космических полётах. (На самом же деле по свидетельству дочери Константин Эдуардович не ходил в церковь). Юрий Гагарин до заворота в кишках разговлялся после изнурительного поста и стал годным в космос первым на планете… Хватит!

Когда мы переходим из одной эпохи в другую, оставляя все лишнее и бесполезное в разрушающейся Старой Матрице, чтобы открыть себе двери в гармоничную реальность Пятого Измерения, не до ёрничания.

Даже при линейном, скалигеровском исчислении истории время СССР – мгновение, капля в океане. А сделано во всех сферах бытия – не измеришь обычным сознанием. Потому это зерно, точку роста начала разъедать «радиация» со времён Хрущева, а в 1991 году нанесён решающий удар. Царьград и те, кто за ним стоит, даже память об ЭТОМ «хлоркой» присыпают.

Высота, длина, ширина. Это третье измерение. Четвёртое измерение – время, оплодотворенное творчеством. Время может усиливать и ослаблять энергетику людей, воздействовать на психику, раскрывая её скрытые резервы. Пятое измерение – свет. Духовный, программный, от Творца Всевышнего. Человек его ощущает как Радость, Счастье.

Против рядовых воцерковлённых людей, сознание которых устроено веками, у меня ничего нет. Это прекрасные труженики, которые в политику не лезут. В поведении проявляют нравственность, отличную от сатанизма. Но мракобесы Царьграда – иное. «Москва – Третий Рим»… Да был он уже – Третий Рейх! Именно СССР, Советский Народ сломал ему шею. Сегодняшние мракобесы противятся Ходу Времени, залезая в политику, не давая обществу синхронизироваться с программным кодом Творца.

… А комара я не отпустил. Раздавил, обагрившись собственной кровью. Не голубой и не чёрной, а цвета знамени Победы, флага моей Родины.

Эдуард Наипов,

Кострома