Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Осада Бамута

38 0


Новое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное осаде Бамута в 1995-1996 годах.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9226589.html
Метки: 1995, 1996, Видео, ельцин, история, кавказ, Россия, чеченская война, Чечня
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Приговор Путину и Медведеву
Взгляды и позиции. Дискуссия с Максимом Калашниковым
Сионист-Иудей Эйдельштейн (Жириновский) о евреях!!!!
ОТВЕТНЫЙ НАКАУТ ПАТРИАРХУ ГУНДЯЕВУ
Запретные Темы Истории – Земля Обетованная (Андрей Скляров) [2011, Документальный, DVDRip]

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru