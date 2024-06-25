В последнем выпуске рубрики «Говорит Ашманов» Игорь Ашманов расскажет о том, какое развитие ИИ нужно в России.

Рассмотрим примеры того, как ИИ уже используется в различных сферах жизни. А также обсудим потенциальные риски и вызовы, связанные с развитием ИИ, и как Россия может справиться с ними; постараемся представить полную картину того, какое развитие искусственного интеллекта нужно, чтобы страна могла успешно конкурировать на мировой арене и использовать преимущества, которые ИИ может предложить для экономического и социального развития. Присоединяйтесь к нам и узнайте больше о будущем ИИ в России!

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В нём он пишет про цифровизацию, состояние, события и флуктуации социальных сетей и СМИ, искусственный интеллект. А также делится своим мнением по актуальным темам цифрового пространства.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Россия исторически была лидером в сфере искусственного интеллекта (ИИ) последние 50 лет.

2. После перестройки произошел отток кадров и технологий, многие перешли на западные решения.

3. В России есть оригинальные разработки ИИ, но они часто затмеваются западными аналогами.

4. ИИ наиболее эффективно применяется в реальном секторе экономики:

– Предиктивная аналитика в нефтедобыче

– Оптимизация металлургических процессов

– Медицинская диагностика и роботизированная хирургия

– Оптимизация цепочек поставок

5. Использование ИИ в социальной сфере (оценка людей, социальные рейтинги) считается опасным.

6. Россия отстает в создании генеративных ИИ (создание текстов, изображений), но это не критично.

7. В России много специалистов по ИИ, крупнейшее в мире сообщество data scientists.

8. Проблема "утечки мозгов" – многие специалисты уезжают работать за границу.

9. Необходимо адекватно оплачивать труд специалистов по ИИ, особенно в государственном секторе.

Вывод:

Россия имеет сильный потенциал в сфере ИИ, основанный на историческом опыте и большом количестве квалифицированных специалистов. Однако существуют проблемы, такие как отток кадров и недостаточное финансирование. Для развития отрасли необходимо сосредоточиться на применении ИИ в реальном секторе экономики, увеличить инвестиции в отечественные разработки и создать условия для удержания специалистов в стране. При этом важно избегать потенциально опасного применения ИИ в социальной сфере.