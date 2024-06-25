В связи с популярностью ИИ можно обсудить сам принцип моделирования человека. Моделирование человека, как и любого живого существа, будет не верным если мы пойдём от задач замещения каких-то свойств. Любой ИИ созданный таким образом будет лишь программой или андроидом замещения свойств, но не живым существом.

Согласно авторитетному источнику Бхагават Гите, душа это искорка жизни, т.е. катализатор жизни. Читая её свойства в теме статьи, или в рамках модели эмуляции, мы можем считать душу универсальной информацией, которая имеет право выбора носителя. Информация не уничтожается, мы можем уничтожить воду, но не уничтожим формулу или способ коммуникации её составляющих. Тело индивидуальное смертно, но душа, как способ коммуникации этого тела, пребывающая вечно в мире симметрий, в мире информации, бессмертна. Гита очень подробна в плане воплощения и пребывания души, мы же исследуем её коммуникацию в материальном теле.

Для человека вообще и для религии в частности душа неотделима от сознания и подсознания, цель ИИ как раз попытка их замещения. Мы выйдем за рамки сугубо интеллектуальных применений души и больше сосредоточимся на физико-биологическом её воздействии.

Хотя душа в принципе может информационным планом поддерживать любую клетку организма, удобнее будет сосредоточиться на её функциях в нейронах. Из известных автору популярных исследований, например, Истман Кодак «Проектирование телевидения» мы узнаем, что электроимпульсы в нервном волокне имею стандартный размер. Нет большего или меньшего тока в нервных клетках, есть частые или редкие импульсы. Это очень важное свойство, которое позволяет нам перейти на электронное моделирование души. Ведь сами нервные клетки могут генерировать и проводить импульс, либо могут этого не делать. Таким образом, можно уподобить нейроны диодам, основным элементам ЭВМ. Роль души сводится к построению кальки событий в виде цепочек активных и спящих нейронов. Не рассматривая подробно схему линейного действия души, нам удобнее сразу перейти к её воздействию по площади живой ткани, где оно будет более наглядным.

На этом пути наибольшим практическим авторитетом является Уильям Г. Бейтс, который с помощью офтальмоскопа и простых опытов показал, что глаз видит практически только точку в области острого зрения и перемещает это точку с большой скоростью по всему предмету. Я в электронной модели зрения привёл быстрое движение точки фокусировки по объекту зрения к развертке по сетчатке от центра фовеа к периферии с увеличивающимся шагом. Т.е посчитал, что не глаз механически перемещает точку фокусировки, а точка приёма сама перемещается по сетчатке глаза. Физически в этой модели душа активизирует по спиральной развертке клетки сетчатки, и они последовательно реагируют на свет. Эта модель очень практична, однако возможны уточнения в том плане, что душа не только даёт возможность развёртки, но и сама рисует кальку предмета в нейронах глаз. В возможность этого утверждения говорят опыты, которые проводил с добровольцами Геннадий Крохалёв. Он фотографировал изображения, которые излучались глазами пациентов больных галлюцинациями и здоровых студентов добровольцев, которые просто представляли знакомый предмет. На фотографиях глаз в полной темноте были видны контуры предметов.

В этой связи вернемся к началу, к совмещению души с телом при рождении новой индивидуальности. Каждая биологическая сущность в родителях или в био-установке имеет индивидуальную информационную симметрию, и если душа выбрала такую симметрию в качестве рабочей формы, то готовая личинка жизни приобретает индивидуальность. Пусть она условна, мы или любые организмы фактически повторим путь многих, но каждый организм уникален. В этом организме кроме поддержания самой жизни - возможности существования живых клеток, душа проектирует и общие функции. В удобном для нас случае в виде возможности образов на сетчатке глаза. Либо даже не на сетчатке, где-то в зрительных центрах мы через активацию нейронов видим зрительные образы, сны и галлюцинации. Я предполагал в своей модели, что электрический сигнал информации развёрнутый на площади сетчатки становится линейным, как и сигнал с любой принимающей видеокамеры. Исследователь функции зрения А. М. Хазен считал, что ганглиозные прозрачные нервные клетки глаза сами генерируют сетку приемной видеокамеры глаза, и сигналы от сенсоров сетчатки сравниваются в этой матрице. Пусть так, хотя я думаю, что душа как раз эти клетки использует для генерации образов предметов, как излучающие светодиоды. Не суть, главное то, что душа и в ткани нервов и в тканях сетчатки способна управлять переключениями и диодов сенсоров и светодиодов излучателей.

С точки зрения звукового восприятия, слуха, акцент восприятия, например, мелодия или высота звука выбивается изначально душой, как дырки на перфорационной ленте ЭВМ, активацией избранных групп клеток нервов речи и слуха. Затем идет многократное повторение по готовому шаблону и таким образом акцентировано воспринимается звук, речь или мелодия. Что касается именно речевой функции, то есть инфо-источники, которые указывают, что речь, слова при трансляции сопровождаются зрительными образами. В самом деле, произнося физически любое слово или мелодию, мы делаем множество неуловимых движений частями своего тела, и лучшим способом запуска ЧПУ нашего речевого андроида будет куар код, а то и просто анимация говорящего лица. Кстати художники видят, чувствуют эту анимацию и даже иногда изображают.

Я также склоняюсь к тому, что так называем дух, действующий в человеке не что иное, как анимационная маска в подсознании, по которой лицо человека, а вслед за ней и тело реагируют действием. Это маску действия отслеживал красноярский художник Евгений Толмашов. Женя говорил так, - любой шахматист во время игры имеет выражение лица соответствующее мыслимой им фразы. Если опытной игрок эту анимацию не показывает, то она всё равно существует информационно, и может быть отражена, как графический портрет. Для примера Толмашов изобразил ряд игровых фраз и портретную графику для них. Такую картинку в виде движущегося говорящего лица, иногда можно увидеть как образ и удивиться, что это было.

Итак, от малого к большому. Душа это часть мировой информации-симметрии, имеющая свои границы и свою индивидуальность. При соединении с телом способна стать личностью материальной и информационной.

Физически душа воздействует на нервные клетки, а возможно, на любые клетки организма таким образом, что они живы, активны или спят. Цепочки, полученных выборочной активацией, инфо-диодов порождают обработку поступающей информации по избранному душой правилу. Так действует подсознание.

Повторы образов подсознания и последующее представление предметов это наш разум.

Во сне повторы образов подсознания не нужны, но и до уровня сознания кинолента сна не дотягивает

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Моделирование человека путем замещения отдельных свойств не создаст живое существо, а лишь программу или андроида.

2. Душа рассматривается как универсальная информация, катализатор жизни, способная выбирать носителя.

3. Душа играет роль в построении "кальки событий" через активацию и деактивацию нейронов.

4. Предлагается модель зрения, где душа активизирует клетки сетчатки по спиральной развертке.

5. Душа может проектировать образы не только на сетчатке, но и в зрительных центрах мозга.

6. В слуховом восприятии душа создает шаблоны для акцентированного восприятия звуков, речи и мелодий.

7. Речь сопровождается зрительными образами и неуловимыми движениями тела.

8. Предполагается существование "анимационной маски" в подсознании, влияющей на выражение лица и действия человека.

9. Душа способна воздействовать на нервные и, возможно, другие клетки организма, активируя или деактивируя их.

10. Подсознание работает через выборочную активацию "инфо-диодов" по правилам, установленным душой.

Вывод:

Статья предлагает нетрадиционный взгляд на природу души и сознания, объединяя духовные концепции с современными научными представлениями о работе нервной системы. Автор рассматривает душу как активный информационный агент, способный управлять биологическими процессами на клеточном уровне. Эта концепция предлагает новый подход к пониманию таких явлений, как зрение, слух и мышление, представляя их как результат целенаправленной активности души в физическом теле. Такой подход может открыть новые перспективы в исследовании сознания и разработке искусственного интеллекта, однако требует дальнейшего научного изучения и экспериментального подтверждения.

Научные положения

Оценивая научные положения автора, можно отметить следующие аспекты:

1. Нейронные импульсы:

Утверждение автора о стандартном размере электроимпульсов в нервном волокне в целом соответствует современным научным представлениям. Действительно, нейроны работают по принципу "все или ничего", генерируя потенциалы действия стандартной амплитуды. Однако интенсивность сигнала кодируется частотой импульсов, а не их размером.

2. Зрение:

Идея о том, что глаз фокусируется на очень маленькой области и быстро перемещает фокус, в целом соответствует современным представлениям о саккадических движениях глаз и работе фовеальной области сетчатки. Однако модель "спиральной развертки" является спекулятивной и не подтверждена современными исследованиями.

3. Галлюцинации и визуализация:

Эксперименты Геннадия Крохалёва по фотографированию "излучений" из глаз людей с галлюцинациями не признаны научным сообществом и не имеют подтверждения в современной науке.

4. Нейронные основы слуха и речи:

Идея о том, что восприятие звука и речи связано с активацией определенных групп нейронов, в целом соответствует современным научным представлениям. Однако аналогия с "перфорационной лентой ЭВМ" является упрощением.

5. Связь речи и визуальных образов:

Идея о связи речи с визуальными образами и движениями тела имеет некоторое научное обоснование в контексте зеркальных нейронов и воплощенного познания, но автор значительно упрощает эти концепции.

6. "Анимационная маска" в подсознании:

Эта идея не имеет прямых аналогов в современной нейронауке, хотя исследования по микровыражениям лица и невербальной коммуникации частично перекликаются с этой концепцией.

В целом, некоторые базовые идеи автора имеют основу в современной науке, но многие выводы и интерпретации являются спекулятивными или значительно упрощенными. Автор часто использует аналогии с электроникой и компьютерными системами, которые не всегда точно отражают сложность биологических систем. Многие утверждения требуют дальнейшего научного исследования и экспериментального подтверждения.

Ведический взгляд

Идеи автора о первичности души и её роли в функционировании органов чувств действительно имеют некоторые параллели с ведической концепцией, в частности с представлениями о джняна индриях. Рассмотрим эти соответствия:

1. Первичность души:

В ведической философии душа (атман) рассматривается как первичная и вечная сущность, что соответствует идее автора о душе как "универсальной информации" и "катализаторе жизни". Это согласуется с ведическим представлением о том, что душа является основой существования и восприятия.

2. Джняна индрии и органы чувств:

Ведическая концепция джняна индрий (пяти органов чувств) действительно предполагает, что эти органы имеют свою основу в тонком (праническом) теле и проявляются в физическом. Это частично соответствует идее автора о том, что душа проектирует и управляет функциями органов чувств.

3. Праническое тело как посредник:

Идея автора о том, что душа воздействует на нервные клетки и может управлять их активностью, имеет некоторое сходство с ведическим представлением о праническом теле как посреднике между душой и физическим телом.

4. Целостный подход к восприятию:

Ведическая философия рассматривает восприятие как целостный процесс, включающий не только физические органы чувств, но и более тонкие аспекты сознания. Это перекликается с идеями автора о комплексном взаимодействии души, подсознания и физических процессов в организме.

5. Индивидуальность души:

Автор говорит об индивидуальности души и её способности выбирать "рабочую форму", что соответствует ведическому представлению о индивидуальной природе атмана и его связи с кармой.

Однако стоит отметить, что автор статьи предлагает более механистическое и научно-ориентированное объяснение работы души, используя аналогии с электроникой и компьютерными системами. Это отличается от более метафизического подхода ведической философии.

Кроме того, ведическая концепция предполагает более сложную систему взаимодействия между различными уровнями существования (физическим, праническим, ментальным и т.д.), чем та, что представлена в статье.

Таким образом, хотя есть некоторые параллели между идеями автора и ведической концепцией, они не полностью соответствуют друг другу. Автор пытается объединить некоторые духовные концепции с современными научными представлениями, что приводит к интересному, но не всегда точному с точки зрения традиционной ведической философии, синтезу идей.