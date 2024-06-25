Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Буря – ещё впереди. Враг уже находится в наших границах. Илья Титов

27 0

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Оснонвые тезисы лекции:

1. Современные методы ведения войны делают акцент на психологических операциях, направленных на мышление населения противника.

2. 23 июня произошла масштабная психологическая атака в два этапа:
   а) Ракетный удар по Севастополю, приведший к жертвам среди гражданского населения.
   б) Атаки на Дагестан (Махачкала и Дербент), целями которых стали синагоги, церкви и посты ДПС.

3. Нападавшие в Дагестане были хорошо обучены методам городского боя.

4. Подготовка атаки такого масштаба предполагает участие иностранных спецслужб, но они используют существующие возможности, а не создают их с нуля.

5. Реакция части дагестанской молодежи на атаки против религиозных объектов была неоднозначной, с проявлениями одобрения в социальных сетях.

6. Автор критикует мягкую реакцию властей на предыдущие инциденты (погром в аэропорту Махачкалы) и низкий уровень информационной гигиены среди молодежи.

7. Подчеркивается опасность внутренних угроз, когда враг находится в пределах границ страны и пользуется покровительством влиятельных лиц.

Вывод:
Автор указывает на серьезную проблему внутренней безопасности России, особенно в регионах Северного Кавказа. Он считает, что сочетание внешнего влияния (иностранные спецслужбы), внутренних проблем (радикализация молодежи, неэффективная информационная политика) и недостаточно жесткой реакции властей создает благоприятную почву для роста экстремизма и терроризма. Автор призывает к более решительным действиям в сфере национальной политики и борьбы с пропагандой, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и разобщенности в обществе.

 
Источник: https://rutube.ru/video/ec9e03f50205c74d8df0f6a83ce0bd20/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
Михаил Задорнов. Корень Ра
Самопрограммирование-7: Выбор. Одиночество. Вместе

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru