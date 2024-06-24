Каждую неделю мы рассказываем вам про новые построенные заводы России. Сегодня же предлагаем заглянуть в будущее и посмотреть какие производственные предприятия появятся в нашей стране совсем скоро. Некоторые из них уже достраиваются, некоторые лишь проектируются, но обзор поможет нам лучше понять куда именно движется российская промышленность, какие специалисты будут востребованы и какая продукция появится вскоре. Расскажем об этом, а также о новом герое, как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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Основные темы выпуска:
1. Обзор будущих промышленных проектов в России
2. Краткая сводка позитивных новостей о недавно запущенных производствах
3. Подробный обзор планируемых заводов и производств в различных отраслях:
- Нефтехимия и металлургия
- Машиностроение
- Автомобилестроение
- Производство компонентов и электроники
- Пищевая промышленность
4. История о героическом поступке подполковника Нацгвардии МВД Казахстана
Вывод:
Данный выпуск представляет собой обширный обзор текущего состояния и перспектив развития промышленности в России. Основной акцент сделан на будущие проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Это свидетельствует о значительных инвестициях в различные отрасли промышленности и стремлении к импортозамещению и технологической независимости.
Особое внимание уделяется проектам в сфере нефтехимии, металлургии, машиностроения и производства электроники. Многие из этих проектов направлены на создание продукции, которая ранее импортировалась, что указывает на стратегию укрепления промышленной базы страны.
Выпуск также подчеркивает создание новых рабочих мест и развитие высокотехнологичных производств, что может способствовать экономическому росту и технологическому прогрессу в различных регионах России.
Включение истории о героическом поступке в конце выпуска добавляет человеческое измерение и позитивную ноту к основной теме промышленного развития.
…Prrrivet…
_НЕТ сомнений в-том,что в России – МНОГОе ПЛАН’ИРУЕТся!
да и Полит-ПРОПАГАНДА(через Вас)- С Т А Р А Е Т С Я…
(а как-насчёт ДРУГ`ИХ стран – там “ТАКОЕ” созДАётся?)
…(может “РАССКАЖЕТЕ”,или – З А П Р Е Щ А Е Т С Я)…
_Пропагандистов можно понять – ИМ – ДАНО полит-ЗАДАНИЕ…
ПОЗИТИВНОЕ(о-стране)- В Н Е Д Р Я Т Ь в-сознания…
ПОСРЕДСТВОМ чего – формировать КОЛЛЕКТИВные ОДОБРЕНИЯ…
…создавая ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ-мнения,что БЕЗ сомнения!
_ДА,пропаганда(и ПОСРЕДСТВОМ вас)С Т А Р А Е Т С Я…
но что-то ОТВЕТов ОТ социУМов – НЕ наблюдается…
* Почемуто МАССА читающих – ОТ комм-иев – УКЛОНЯЕТСЯ…
:-( НАЁМНАЯ “рать”,коИХ могут ОБЯЗАТЬ – НЕ считается!
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…Ну что – “ПАТРИОТЫ-вперёд – Родина ЖДЁТ…
* С уважением – Валерий Бондарик. Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 23–6–24.
Валерий есть мировое разделение труда где есть что добывать добываю есть рабсила робят деньги вкладывают евреи торгуют землей арабов а самих арабов выселяют. У всех своя сфера Чем больше тут заводов тем хуже и страшнее разве не заметно и в китае столько не надо это перепроизводство потом кризис сухой закон и голод. Тут нужно ресурсы капитализировать как капитализировали их кап страны Израиль например земли арабов французы рудники Африки и т.д. Учится надо путнему а не распутнему.