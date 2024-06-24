В воскресенье Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями.

Погибли 4 человека, включая двух детей, пострадали 151, госпитализированы 82, из них 27 детей (шестеро находятся в тяжёлом состоянии). Сегодня в городе объявлен день траура.

Минобороны (МО) РФ сообщило, что Киев применил пять ракет.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — говорится в заявлении.

Под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали семьи с детьми.

При этом в МО РФ подчеркнули: «Все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесён. Подобные действия не останутся безответными».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). На месте работают следователи и криминалисты.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

Президент РФ Владимир Путин позвонил Развожаеву и выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей. Глава государства дал всем федеральным ведомствам поручения по помощи пострадавшим.

«Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока правительства и здравоохранения, поскольку главным сейчас является оказание помощи пострадавшим. Кроме того, глава государства на связи с военными», — сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила её в день Святой Троицы.

«Мы будем делать всё, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении ещё более упорно, чем это было», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Позднее дипломат написала в Telegram: «В Cекретариате ООН в связи с террористической атакой киевского режима против мирных жителей Севастополя заявили буквально следующее: "Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи". Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать "мы за всё хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу. И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!».

К слову, Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ATACMS.

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявил в письменном ответе на запрос журналистов представитель Министерства обороны США.

Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Чёрным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) подчеркнула, что не должно быть ударов, подобных тому, который был нанесён ракетами АТACMS по мирным гражданам.

«Такого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую американским Вооружённым силам следует защищать, — это наша собственная граница, и, согласно Конституции, федеральное правительство должно защищать штаты», — написала она в соцсети X.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

«С большой скорбью воспринял известие об атаке на мирных граждан, в том числе детей, отдыхавших в Севастополе. Хладнокровная жестокость и поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику — дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого», — говорится в послании губернатору Севастополя.

Глава РПЦ выразил надежду, что руководство города и федеральные власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших.

«Со своей стороны, представители Симферопольской епархии Русской православной церкви приложат необходимые усилия для духовной поддержки всех нуждающихся в утешении в это трудное время. Да упокоит Милостивый Господь души невинно убиенных, исцелит раненых и укрепит руки врачей, борющихся ныне за жизни пострадавших. С глубокими соболезнованиями +Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси», — сказано в телеграмме.

По материалам Интерфакса, Telegram МО РФ, сайта СКР, «Известий», РИА Новости, сайта Президента РФ, Telegram М. Захаровой, РИА Новости, ТАСС, сайта РПЦ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня 2024 года.

2. В результате атаки погибли 4 человека (включая двух детей), пострадали 153 человека.

3. Минобороны РФ сообщило о применении пяти ракет ATACMS, четыре из которых были перехвачены.

4. Атака была нанесена по пляжу, где отдыхали семьи с детьми.

5. Минобороны РФ возложило ответственность на США, поставивших это оружие Украине.

6. В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен день траура.

7. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и дал поручения по оказанию помощи пострадавшим.

8. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

9. МИД РФ и Русская православная церковь осудили атаку.

10. Представитель Офиса президента Украины заявил, что в Крыму нет "мирной жизни", а есть только военные цели.

Вывод:

Данная статья описывает серьезный инцидент, произошедший в Севастополе 23 июня 2024 года, когда украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по гражданским объектам. Это событие привело к человеческим жертвам и вызвало резкую реакцию со стороны российских властей и общественности. Инцидент еще больше обострил напряженность между Россией и Украиной, а также поднял вопросы о роли США в конфликте. Ситуация демонстрирует продолжающуюся эскалацию конфликта и его трагические последствия для мирного населения.