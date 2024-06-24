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Все радикальные религиозные течения и боевые ячейки должны быть искоренены

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Теракт в Дагестане с нападением на православный храм и синагогу унес жизни 19 человек – 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских. Среди жертв теракта 66-ти летний священник РПЦ Николай Котельников – ему перерезали горло. Батюшка 40 лет прослужил в церкви Дербента и был живым символом межконфессионального мира в Дагестане. В центре Дербента даже установлен памятник братству трех религий, которые представлены раввином, православным священником и муллой – прототипом православного батюшки был как раз отец Николай. Именно о. Николай стал главной целью террористической атаки, совершенной в День Святой Троицы – его фото нашлось в закрепленных сообщениях чата террористов. В чистом виде ритуальное убийство.

По всей видимости, террористы планировали ликвидировать и раввина, но в синагоге на тот момент никого не оказалось, поэтому её просто сожгли и начертали на её стенах некоторые аяты из Корана о христианах и иудеях, которые часто превратно толкуют ваххабитские «проповедники».

Все ликвидированные боевики, среди которых оказались в том числе двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Дагестана, принадлежали одной ваххабитской ячейке и посещали одну мечеть на окраине района, которую недавно построили при поддержке местной власти. Совсем неудивительно, что главу Серокогалинского района Омарова задержали за пособничество террористам – он не мог не знать, что его сыновья последователи ваххабизма и что проповедовали в мечети. Террористами оказались кроме родственников главы района и руководитель местного отделения «СР», а также боец ММА и воспитанник клуба Нурмагомедова. Всё это давно уже не звонки, а тревожный набат – радикальный исламизм слишком глубоко проник в клановые элиты Дагестана.

Безусловно, нити этих террористических ячеек тянутся к западным прокси террористическим центрам, которые направляют радикалов против России, пытаясь спровоцировать межнациональную рознь. Теракт в Дагестане здесь встаёт в один ряд и с Крокус-сити Холл, и с аналогичными по своей сути терактами в Дагестане и на Северном Кавказе – резней в Кизляре, нападениях на святыни, беспорядками в аэропорту Махачкалы и многочисленными вооруженными атаками по всему Северному Кавказу. Кроме того, неформальный лидер группы террористов и сын главы района Омаров (как и лидер террористической группы из Крокуса) незадолго до теракта посетил Стамбул, где мог пройти инструктаж и получить финансирование, в том числе иностранное оружие, которое использовали террористы.

Однако всё это не отменяет факта, что ситуация в Дагестане выходит из под контроля. К слову, коллеги, которые проводят интересное исследование «Индекс.Telegram» уже который месяц в своих аналитических докладах фиксируют нездоровое внимание к Дагестану, который, видимо, определен нашими врагами как слабое звено на Северном Кавказе.

Конечно, западные центры использовали ситуацию с Палестиной, чтобы радикализировать мусульман России, направив их во многом справедливое негодование по поводу действий Израиля в деструктивное русло против России. Однако скидывать все на происки врагов – слабая позиция, и пора бы провести работу и над собственными ошибками. Местные власти на Северном Кавказе сами  заигрались с радикальными исламистами, в том числе не замечая шалости местных лидеров общественного мнения, и тем самым щедро лили воду на кровавую мельницу врага. Не они ли поддерживают клубы ММА по всей России, которые стали рассадниками терроризма и преступности?

Все радикальные религиозные течения и боевые ячейки, которые сейчас используются как мины замедленного действия под основы государственности России, должны самым жестким образом быть искоренены без какого-либо огляда на авторитеты. Тут можно поучиться у некоторых исламских республик, которые каленым железом выжгли у себя ваххабизм. На практике же на Северном Кавказе мы видим движение власти в обратную сторону, и это точно нужно прекращать – теракт в Дагестане хороший повод для того, чтобы провести глубокую ревизию положения дел на Северном Кавказе и откалибровать государственную политику, пока это ещё не поздно.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Дагестане произошел теракт с нападением на православный храм и синагогу, в результате которого погибли 19 человек.

2. Главной целью атаки был православный священник Николай Котельников, символ межконфессионального мира в регионе.

3. Террористы принадлежали к ваххабитской ячейке и были связаны с местными властями, включая родственников главы района.

4. Теракт рассматривается как часть серии атак, направленных на дестабилизацию ситуации на Северном Кавказе.

5. Предполагается связь террористов с зарубежными центрами, возможно через Стамбул.

6. Отмечается, что ситуация в Дагестане выходит из-под контроля, регион рассматривается как "слабое звено" на Северном Кавказе.

7. Критикуется политика местных властей, которые "заигрались с радикальными исламистами".

8. Подчеркивается необходимость жесткого искоренения радикальных религиозных течений и боевых ячеек.

Вывод:
Статья указывает на серьезную проблему радикализации и терроризма в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Автор подчеркивает, что эта ситуация является результатом как внешнего влияния, так и внутренних проблем, включая недостаточно жесткую политику местных властей в отношении радикальных элементов. Предлагается провести глубокую ревизию ситуации в регионе и принять более решительные меры по борьбе с экстремизмом, пока ситуация не вышла полностью из-под контроля.

Источник: https://t.me/trueolen/982
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