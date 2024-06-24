Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое содержание ролика:

- Синтез речи. С чего и когда все началось.

- Voice Tech – какие этапы проходит чтобы пользователь получил ответ на свой вопрос

- Голосовые помощники. Как устроена технология на основе генеративных сетей.

- Как их обучают

- За что их любят, почему и кому они могут быть полезны и какой могут нанести ущерб?

- А что с безопасностью и защитой персональных данных?

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. История голосовых помощников началась еще в древности, но современные технологии появились в 1970-х годах.

2. Ключевые компоненты голосовых помощников: синтез речи, распознавание речи, обработка естественного языка.

3. Современные голосовые помощники используют нейронные сети и машинное обучение для улучшения качества взаимодействия.

4. Голосовые помощники широко применяются в колл-центрах, для автоматизации звонков и в бытовых устройствах.

5. Существуют этические проблемы с обучением ИИ на непроверенных данных, что может приводить к неприемлемым ответам.

6. Полная замена преподавателей голосовыми помощниками маловероятна из-за отсутствия настоящей обратной связи.

7. Качественные персонализированные голосовые помощники очень дороги в разработке.

8. Рынок голосовых помощников активно растет, особенно в России.

Вывод:

Голосовые помощники – быстро развивающаяся технология с большим потенциалом, но также с рядом технических и этических проблем. Они уже широко используются в различных сферах, но полная замена человеческого взаимодействия пока маловероятна. Для успешного развития в этой области нужно фокусироваться на узкоспециализированных решениях, а не на универсальных системах. Рынок голосовых помощников представляет собой перспективное направление для инвестиций и разработок, особенно в России.