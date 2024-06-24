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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Вышла новая книга "Личный мозг", продолжающая серию книг о головном мозге.
2. Рекомендуется начинать чтение серии с книги "Нищета мозга", дающей базовое представление об устройстве мозга.
3. Книги содержат актуальную научную информацию, которая не всегда доступна в университетах или популярной литературе.
4. Для мальчиков рекомендуется книга "Церебральный сортинг" об эволюции человечества.
5. Для девочек рекомендуются книги "Морфология сознания" и другая о законах развития детского мозга.
6. Есть двухтомник "Возникновение мозга человека" о происхождении людей.
7. Книга "Изменчивость и гениальность" рассказывает о принципах различий в организации мозга у разных людей.
8. Новая книга "Личный мозг" посвящена вопросам смысла жизни и самореализации.
9. В книге "Личный мозг" рассматриваются темы: раздача мозгов, очеловечивание мозга, непонимание себя, свобода воли, границы общения, теория лжи и отличия человека разумного.
Вывод:
Лекция представляет собой обзор серии книг автора о мозге человека. Книги охватывают широкий спектр тем: от базового устройства мозга до его эволюции, развития и индивидуальных особенностей. Автор подчеркивает актуальность и научную обоснованность информации в своих книгах, противопоставляя их традиционным учебникам и популярной литературе. Новая книга "Личный мозг" завершает серию, фокусируясь на вопросах самопознания и смысла жизни. Автор рекомендует разные книги для разных аудиторий и подчеркивает важность понимания работы мозга для личностного развития.
Гениальность это хорошо, Савельев гениальный. Но в социуме важнее эмпатия, социализация, умение адаптироваться и выживать. Настоящии гении, не могут пробится сами и процветали только при Сталине, на господдержке. Гений, который не умеет взаимодействовать с людьми, ничего не добьётся. Пример – дети-гении, которые поступили в институт в 12-лет, насколько я знаю, нет примеров успеха таких гениев.