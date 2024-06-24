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Победители. …Жизнь свою за други своя… (1988)

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Передача “Из цикла “Победители”, созданная к годовщине Великой Победы.
О прошедших все испытания и невзгоды советских бойцах; звучат воспоминания о павших и живых однополчанах. В передачу включены материалы посвященные деятельности Советского фонда культуры в деле увековечивания памяти павших защитников Отечества.

МТК “Москва” 1988
Автор сценария – Т. Шейхон
Режиссер – Олег Штода
Оператор – Владимир Щеголев
Ведущий – Т. Шейхон

#победители #

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SU7ptgIImnc
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