Победители. …Жизнь свою за други своя… (1988)
Передача “Из цикла “Победители”, созданная к годовщине Великой Победы.
О прошедших все испытания и невзгоды советских бойцах; звучат воспоминания о павших и живых однополчанах. В передачу включены материалы посвященные деятельности Советского фонда культуры в деле увековечивания памяти павших защитников Отечества.
МТК “Москва” 1988
Автор сценария – Т. Шейхон
Режиссер – Олег Штода
Оператор – Владимир Щеголев
Ведущий – Т. Шейхон
#победители #
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