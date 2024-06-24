Годовщина мятежа Пригожина



Год назад в рамках развития мятежа Пригожина штурмовые отряды ЧВК Вагнер заняли центр Ростова и штаб ЮВО. Одновременно с этим колонны ЧВК выдвинулись на Москву. Существовала прямая угроза штурма центра Ростова, а также боев в Подмосковье. С соответствующим кол-вом жертв и разрушений среди военных и гражданских.

С учетом всех прочих сценариев, то как все закончилось, было невероятной удачей, пуля серьезного гражданского конфликта прошла у виска страны, несмотря на гибель людей и утрату ценной мат.части.

В конечном итоге разум возобладал (спасибо Лукашенко и Бортникову, которые достучались до Пригожина) и нашли возможность остановить сползание ситуации к терминальным сценариям.

Плохо, что до этого довели ситуацию, хотя конфликт между руководством ЧВК и руководством МО РФ развивался много месяцев, в том числе и в публичной плоскости. Время, чтобы решить вопрос без насилия – было.

Уголовное дело по факту мятежа было закрыто, никого за сам мятеж не осудили, но осталась политическая оценка произошедшего – вооруженный мятеж. С фактической стороны, после отказа Пригожина выполнить прямой приказ Путина, это стало очевидно и для тех, кто колебался с оценкой происходивших тогда событий.

В данном случае имел место неудачный вооруженный мятеж, который, в том числе привел к гибели наших военных.

По его итогам – ЧВК Вагнер в прежнем формате (как самая большая и мощная ЧВК XXI века) прекратила свое существование, но в других инкарнациях существует и сейчас, бойцы и командиры продолжают приносить пользу Родине, в том числе в рядах МО РФ и Росгвардии.

Спустя год после тех событий – Евгений Пригожин по официальной версии погиб вместе со своим окружением (включая Дмитрия Уткина) в странной "авиакатастрофе". Сергей Шойгу, с которым конфликтовал Пригожин, ныне переведен с поста министра на должность Секретаря Совбеза. Валерий Герасимов как руководил, так и руководит Генеральным Штабом.

Из генералов, которые вели тогда контактировали с Пригожиным – Евкуров остается заместителем нового министра обороны Белоусова, генералы Суровикин и Алексеев находятся в Африке, занимаясь африканской кампанией по деколонизации, где в том числе работает и ЧВК "Вагнер".

Мир праху всех погибших во время мятежа.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. 24 июня 2023 года произошел мятеж Пригожина, в ходе которого ЧВК "Вагнер" заняла Ростов и двинулась на Москву.

2. Ситуация была урегулирована благодаря вмешательству Лукашенко и Бортникова.

3. Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны РФ развивался длительное время.

4. Уголовное дело по факту мятежа было закрыто, но политическая оценка осталась – вооруженный мятеж.

5. ЧВК "Вагнер" в прежнем формате прекратила существование, но продолжает функционировать в других формах.

6. Евгений Пригожин и его окружение погибли в авиакатастрофе через год после мятежа.

7. Произошли кадровые изменения в высшем военном руководстве России.

8. Бывшие командиры "Вагнера" продолжают работу в Африке.

Вывод:

Мятеж Пригожина стал серьезным вызовом для российской власти, но был быстро подавлен. Это событие привело к значительным изменениям в структуре ЧВК "Вагнер" и перестановкам в высшем военном руководстве страны. Несмотря на трагические последствия, включая гибель людей, удалось избежать масштабного гражданского конфликта. Влияние этих событий продолжает ощущаться и год спустя, что отражается в продолжающейся деятельности бывших "вагнеровцев" и изменениях в военно-политической сфере России.