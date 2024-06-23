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Что эффективнее — ФАБ-1500 или ФАБ-3000: разбор «Военной хроники»

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Первое и второе применение, предположительно, ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Липцах (Харьковская область) породили споры на тему эффективности уже используемых авиабомб.

В чём плюсы и минусы ФАБ-3000?

■ По сравнению с ФАБ-1500 самая мощная авиабомба в зоне СВО обладает почти вдвое большим количеством взрывчатки — 1400 кг. Ещё 1600 кг приходится на литой корпус.

■ Литой корпус дробится при подрыве и превращается в поражающие элементы. Обломки крупной фракции способны раздробить даже небольшие здания, не говоря уже о технике или боекомплекте, размещённом как в здании, так и открытым способом.

■ С учётом того что ФАБ-3000 оснащена универсальным модулем планирования, значительно повышается её точность: ФАБ-3000 с помощью блока навигации можно «укладывать» в цель с отклонением 5—20 м. С учётом мощности боевой части смещение относительно цели при подрыве не играет практически никакой роли. Поэтому при поражении высокозащищённых объектов в промзонах целесообразность использования ФАБ-3000 неоспорима.

■ Основная проблема авиабомбы — масса. При весе 3 т фронтовые бомбардировщики Су-34 могут нести только одну такую авиабомбу. Это существенно повышает требования для электроники УМПК и требует получения точных разведданных об объекте, по которому бомба будет применяться. Более того, для обеспечения высокой дальности сброса и точности планирующей ФАБ-3000 модуль УМПК должен располагать значительно большими размерами и несущей площадью крыла, а также большей площадью аэродинамических рулей, что заметно увеличивает радиолокационную заметность бомб и их носителей.

■ За один боевой вылет экипаж самолёта может поражать только одну цель. Это значительно сокращает возможности и снижает гибкость оперативно-тактической авиации по сравнению с использованием на подвесах двух — четырёх авиабомб ФАБ-1500, с помощью которых у одного экипажа Су-34 имеется возможность нарушить целостность обороны противника в полосе обороны в несколько километров. Чтобы поразить несколько целей, в качестве носителя придётся задействовать дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который из-за большей радиолокационной заметности более уязвим для систем ПВО противника.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ФАБ-3000 содержит почти вдвое больше взрывчатки, чем ФАБ-1500 (1400 кг).

2. Литой корпус ФАБ-3000 при подрыве превращается в поражающие элементы, способные разрушать здания и технику.

3. Из-за большой массы (3 т) Су-34 может нести только одну ФАБ-3000.

4. Использование ФАБ-3000 требует точных разведданных и более сложной электроники.

5. Увеличенные размеры модуля планирования повышают радиолокационную заметность бомбы и носителя.

6. За один вылет самолет с ФАБ-3000 может поразить только одну цель, в отличие от использования нескольких ФАБ-1500.

7. Для поражения нескольких целей ФАБ-3000 потребуется использование Ту-22М3, который более уязвим для ПВО.

Вывод:

ФАБ-3000 обладает большей разрушительной силой из-за большего количества взрывчатого вещества, что делает ее эффективной против особо укрепленных целей. Однако ФАБ-1500, будучи также оснащенной УМПК, обладает лучшей точностью. При этом ФАБ-1500 имеет преимущество в гибкости применения: самолет может нести несколько таких бомб, позволяя атаковать несколько целей за один вылет.

Выбор между ФАБ-3000 и ФАБ-1500 зависит от конкретных тактических задач: ФАБ-3000 предпочтительна для единичных высокозащищенных целей, требующих максимальной разрушительной силы, в то время как ФАБ-1500 более универсальна и эффективна для поражения нескольких целей или когда требуется более высокая точность.

Источник: https://t.me/c/1595839251/4567
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