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Выученные уроки, или Непрошенные гости | Николай Азаров

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Беседа с Николаем Азаровым о постсоветском развитии Грузии, об опыте цветной революции, либеральных реформ и “пути в Европу”.

Ведущий: Максим Романычев

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#НиколайАзаров #МаксимРоманычев #точкасборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FHkjr5BfPt0
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