Выученные уроки, или Непрошенные гости | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о постсоветском развитии Грузии, об опыте цветной революции, либеральных реформ и “пути в Европу”.
Ведущий: Максим Романычев
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