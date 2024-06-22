▫️ В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Респблики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника.

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.



Отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны.

Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Также за сутки уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России