Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 июня 2024 г.)
▫️ В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Бережное, Волоховское, Нескучное, Бочково, Волчанск и Липцы Харьковской области.
Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Червоная Диброва, Надия, Петровское Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Респблики.
Отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника.
ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Воздвиженка, Новопокровское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.
Отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны.
Противник потерял до 425 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.
▫️ Также за сутки уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Мало кто помнит, но Первая Отечественная Война началась тоже 22 июня. В 1812-м .
В тот день Наполеон Бонапарт такими словами обратился к своей армии:
«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией и в войне с Англией; ныне она нарушает свои клятвы! Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее произвол.
Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы.
Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая; но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы.
В нашей императорской квартире,
в Вилковишках, 22 июня 1812 г.
Наполеон».
«Конец гибельному влиянию России» выразился в частности в том, что в этот же день, 22 июня 1815 года Наполеон окончательно отрёкся от престола.
И кто тут «увлечен роком», спрашивается?
Россия?
Гитлер, очевидно вдохновясь Наполеоном, тоже приурочил свое нападение на Россию к дате 22 июня. Возможно, он мыслил себя новым Наполеоном и хотел эффектно завершить начатое предшественником. Решить судьбу России. Что из этого получилось, мы знаем.
История показывает – кто приходит к нам, роком увлеченный, тот от рока и погибнет.
Ну если знать, на чьи деньги пришли первые Два Антихриста (Наполеон и Гитлер), а так же дефективная копия из ****************, то многое становится на свои места
Поляки уже открыто готовятся к третьей польской битве.
Требуется “гитлер”. Оплата высокая. Полный соц пакет