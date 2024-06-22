Проявленные в последние десятилетия в рамках глобализации и построения мир-системы Pax Americana процессы не являются чем-то абсолютно новым и уникальным. Многие черты геополитической, экономической и культурной экспансии можно проследить со времён древних царств и античности. Эпоха, территория и протекание исторического процесса вносили существенные и значимые корректировки, но общие черты и структуры выделить можно. Одним из ярких сюжетов является сопротивление этнической системы многократно более сильному государству, способному и планирующему поглощение и ассимиляцию.

Одним из самых известных, имеющих общечеловеческое значение противостояний, является серия / период еврейских восстаний / войн против эллинистических монархий (Селевкиды) и Римской империи в период II в. до н.э. – II в. н.э. В религиозном плане римляне были очень терпимы к традициям и верованиям покорённых народов, вплоть до свободного размещения храмов и святилищ по всей империи. Проблемы возникали с культами противников в период войн (финикийский пантеон Карфагена), европейскими друидами (человеческие жертвоприношения, ритуальный каннибализм, в том числе в отношении римлян) и евреи.

Ситуация с последними была интересна не с духовных позиций (римлянам было безразлично единобожие), а с точки зрения общественной сферы. Эллинские культура и философия доминировали во всей Ойкумене, без особых проблем переваривая культуры Рима, Леванта, Египета и т.д. Категория «хороший» – «плохой» по отношению к эллинизму некорректна, он был чужим для евреев, но более сложным, притягательным, тлетворным и мощным. Несколько поколений мирного сосуществования и евреи вошли бы в историю одним из исчезнувших народов Леванта, не более.

Выход был найден – практически раз в поколение евреи устраивали восстания, не имеющие шансов на успех. Проигрыш позволял культивировать ненависть к Риму, давая прививку против римско-эллинского влияния. Через две тысячи лет третий президент США Томас Джефферсон сформулирует схожее правило: «Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение».

Конфликт и ненависть должны оставаться в живой и эмоциональной памяти населения и элит, быть частью мировоззрения и самосознания активного, находящегося у власти поколения. Именно из спрятанных за пазуху камней обид и жертв строится и обновляется забор между народами, позволяя слабому и зависимому сопротивляться давлению и ассимиляции. Процесс не так прост, так как доминирующее государство / этническая система могла устать и устроить геноцид, изгнать или переселить мятежный народ.

Селевкиды (312-64 гг. до н.э.) регулярное сопротивление Хасмонеев / Маккавеев (152-37 гг. до н.э.) терпели с трудом, зато Рим относился совершенно спокойно и философски, получая повод к ограблению / дополнительной компенсации за беспокойство. Всех всё устраивало. В современном мире геноцид стал неприемлем, зато методы культурного этноцида усилились в разы. Собственно, именно указанный подход является ключевым для описания политики курдов последние 100-150 лет по отношению к странам, на территории которых они проживают. Ровно, как и палестинцев в отношении Израиля.

И, да, стоило только ирландцам, баскам и др. перестать активно бороться, прекратив террор, как следующие поколения стали активно растворяться и интегрироваться, как в национальное государство, так и праволиберальный глобальный мир…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Процессы глобализации и построения мировой системы имеют исторические аналоги.

2. Сопротивление малых этнических групп более сильным государствам – распространенное историческое явление.

3. Еврейские восстания против эллинистических монархий и Римской империи – яркий пример такого сопротивления.

4. Регулярные безнадежные восстания служили способом сохранения культурной идентичности и противостояния ассимиляции.

5. Конфликт и ненависть использовались как инструмент сохранения национального самосознания.

6. В современном мире методы культурного этноцида усилились, хотя прямой геноцид стал неприемлемым.

7. Подобную стратегию сопротивления используют курды и палестинцы в настоящее время.

8. Прекращение активной борьбы (например, у ирландцев и басков) ведет к интеграции и растворению в доминирующей культуре.

Вывод:

Статья рассматривает феномен "безнадежных восстаний" как стратегию сохранения национальной идентичности малых народов в условиях давления более сильных государств и культур. Автор утверждает, что регулярные конфликты, даже заведомо проигрышные, служат механизмом противостояния ассимиляции и поддержания культурных границ. Эта стратегия прослеживается от древних времен до современности и остается актуальной в условиях глобализации.