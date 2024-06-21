10 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК; государственное информагентство Корейской Народно-Демократической Республики) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух государств. Документ бессрочный и состоит из 23 статей.

Приведём основную часть текста обозревателя РИА "Катюша" Дмитрия Светина, цитирующего положения Договора с добавленим собственных комментариев.

"Его мотивационная часть, т.е. зачем договор нужен, очень короткая и ясная:

● соблюдение традиций российско-корейской дружбы;

● внесение вклада в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности;

● приверженность целям и принципам Устава ООН, принципам и нормам международного права;

● стремление защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений и попыток навязывания однополярного миропорядка;

● желание установить многополярную международную систему;

● противодействие вместе любым вызовам, ставящим под угрозу существование человечества;

● вывод гос. отношений на устойчивый уровень;

● способствование региональному и международному миру и процветанию.

После этого следуют 23 статьи, написанные далеко не в традициях развитой российской властной юридической казуистики, а простым и кратким языком. Поэтому рассмотрим их полностью: много интересных нюансов, которые сложно вырвать из контекста.

Статья 1

Стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учётом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Фраза про «существующие международные обязательства» вызывает когнитивный диссонанс. Мы включены в санкции против КНДР и нам на срочно из них выходить. Ниже этот момент исправлен.

Статья 2

Стороны путём диалога и переговоров, в том числе на высшем уровне, обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, а также укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках.

Обмен мнениями, это очень хорошо. Вот только нам бы с КНДР стоило бы ФОРМИРОВАТЬ международную повестку.

Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, Стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие.

Очень важно, что взаимодействие идёт не только на среднесрочном, но и долгосрочном периоде.

Статья 3

Стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности.

В случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из Сторон акта вооружённой агрессии Стороны по требованию одной из Сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы.

Консультации при возникновении угрозы это хорошо, но ещё лучше — согласование практических мер. Наверное, это главное.

Статья 4

В случае если одна из Сторон подвергнется вооружённому нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в её распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации.

На случай военного нападения — никакой рефлексии — немедленная помощь всеми доступными силами и средствами. Жаль, что Договор обратной силы не имеет!

Статья 5

Каждая из Сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой Стороны, а также не принимать участие в таких действиях.

Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой Стороны.

Пункт относится в основном к России. Теперь мы не будем влипать в паутину инициатив «недружественных партнёров» за отсутствующие преференции. И японцев на Курилы теперь точно не пустим.

Статья 6

Стороны поддерживают миролюбивую политику и меры друг друга, направленные на защиту их государственного суверенитета, обеспечение их безопасности и стабильности, отстаивание их права на развитие, а также активно сотрудничают друг с другом в проведении такой политики, нацеленной на установление справедливого многополярного нового миропорядка.

В этой статье намертво связывается государственный суверенитет сторон и построение справедливого многополярного НОВОГО миропорядка. Россия и КНДР первыми начинают решать эту задачу.

Статья 7

Руководствуясь целями поддержания международного мира и безопасности, Стороны проводят консультации и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН и её специализированных учреждений, по вопросам глобального и регионального развития, которые прямо или косвенно могут представлять вызов общим интересам и безопасности Сторон.

Стороны сотрудничают и поддерживают на взаимной основе членство каждой Стороны в соответствующих международных и региональных организациях.

Похоже, что эту тему пропихнули в Договор наши эмиссары глобалистов. Организации ООН — это ВОЗ, которая готовит людям новую пандемию-X; Группа Всемирного банка, ставящая под контроль CBDC — цифровые валюты центральных банков; это МВФ, который загоняет в долговую яму развивающиеся страны… Неуютно как-то от этой статьи.

Статья 8

Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Совместные учения — это очень хорошо для профилактики агрессоров. Возможно даже с электронными пусками тех же «Искандеров».

Статья 9

Стороны взаимодействуют в целях совместного противостояния множащимся вызовам и угрозам в сферах стратегического значения, в том числе продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), изменения климата, здравоохранения и цепочек поставок.

Тут главное не спутать реальные и придуманные глобалистами вызовы, и не навязывать ложное понимание партнёру. В большей степени это относится к нам.

Статья 10

Стороны способствуют расширению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.

Стороны прилагают усилия для увеличения объёмов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощряют и защищают взаимные инвестиции в соответствии с Соглашением между Правительством Корейской Народно-Демократической Республики и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 28 ноября 1996 года.

Стороны оказывают содействие особым/свободным экономическим зонам Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации и организациям с их участием.

Стороны развивают обмены и сотрудничество, а также активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий, включая такие сферы, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии и иные.

Вроде бы чисто «экономический» раздел, но есть то, от чего англосаксы просто взвыли. Это открытое заявление о совместной работе над мирным атомом и общий космос.

Статья 11

Стороны поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес, исходя из его особой важности для расширения всего комплекса двусторонних отношений.

Стороны создают благоприятные условия для установления прямых связей между регионами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации, содействуют взаимному ознакомлению с их экономическим и инвестиционным потенциалами, в том числе путём проведения бизнес-миссий, конференций, выставок, ярмарок и других совместных межрегиональных мероприятий.

Статья обеспечивает гораздо более высокий уровень коммуникации между государственными предприятиями КНДР и частным российским бизнесом. Монополия крупных российских ГК, например Дерипаски, уходит со сцены.

Статья 12

Стороны укрепляют обмены и сотрудничество в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма и иных областях, осуществляют взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Важно, что МЧС России теперь сможет оборудовать там свою базу, действующую в АТР.

Статья 13

Стороны развивают сотрудничество в вопросах взаимного признания стандартов, протоколов испытаний и сертификатов соответствия, прямого применения стандартов, обмена опытом и новейшими достижениями в сфере обеспечения единства измерений, обучения экспертов и содействия признанию результатов испытаний между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией.

Статья стыкует технологии. В частности, это очень важно при поставках оружия и боеприпасов.

Статья 14

Каждая из Сторон защищает законные права и интересы находящихся на её территории юридических лиц и граждан другой Стороны.

Стороны сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, выдачи и передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, а также реализации договорённостей в сфере возвращения активов, полученных преступным путём.

Так как никто из КНДР в РФ капиталы не вывозит, тема сводится к незаконным капиталам из России, инвестированным в Северную Корею. По этим деньгам и их владельцам будет активно работать Департамент госбезопасности. Выявленные незаконные вложения будут возвращаться вместе с их задержанными владельцами. Степень доверия между сторонами будет контролировать разведка КНДР — «35 комната».

Статья 15

Стороны углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, проводят обмен опытом и мнениями в сфере принятия и применения законов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Способ договориться о реализации Статьи 14. На самом деле это отработка эффективного механизма по противодействию коррупции.

Статья 16

Стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права. Стороны координируют усилия и взаимодействуют в целях поддержки многосторонних инициатив, направленных на исключение практики применения таких мер в международных отношениях.

Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из Сторон, физических и юридических лиц такой Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой Стороны, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной Стороны, предназначенные для другой Стороны.

Стороны воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из Сторон, физических и юридических лиц такой Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной Стороны, предназначенные для другой Стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой Стороны.

В случае если в отношении одной из Сторон вводятся односторонние принудительные меры любой третьей стороной, Стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер на взаимные экономические связи, физических или юридических лиц Сторон или их собственность, находящуюся в юрисдикции Сторон, товары, происходящие из одной Стороны, предназначенные для другой Стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками Сторон. Стороны также предпринимают шаги по ограничению распространения информации, которая может быть использована такой третьей стороной для введения и эскалации таких мер.

Это методичка — как обходить санкции. Россия выходит из всех санкционных решений, связанных с КНДР, больше не связывается с недопартнёрами по этому поводу. Стороны совместно противостоят санкциям, питая друг друга всем необходимым.

Статья 17

Стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в том числе экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми и захватом заложников, незаконной миграцией, незаконными финансовыми потоками, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, противоправными акциями, создающими угрозу безопасности гражданской авиации и морского судоходства, нелегальным оборотом товаров, денежных средств и денежных инструментов, а также незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, культурных и исторических ценностей.

Статья о том, против чего мы теперь дружим. Список стандартный, но косвенно показывает на теснейшее сотрудничество в будущем правоохранителей и служб безопасности. В КНДР реально опасаются создания криминальных трафиков через образованные свободные экономические зоны.

Статья 18

Стороны взаимодействуют в сфере международной информационной безопасности, стремятся к укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе посредством развития соответствующей нормативно-правовой основы и углубления межведомственного диалога.

Стороны способствуют формированию системы обеспечения международной информационной безопасности, в том числе путём выработки универсальных юридически обязывающих документов.

Стороны выступают за равные права для государств в управлении информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», а также против злонамеренного использования ИКТ с целью опорочить достоинство и репутацию суверенных государств и посягнуть на их суверенные права, считают неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети.

Стороны расширяют сотрудничество в сфере противодействия использованию ИКТ в преступных целях, включая обмен информацией для предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений и иных правонарушений, связанных с использованием ИКТ.

Стороны координируют действия и совместно продвигают инициативы в рамках международных организаций и иных переговорных площадок, сотрудничают в области цифрового развития, обмениваются информацией и создают условия для взаимодействия компетентных органов Сторон.

Речь идёт о глобальном наблюдении, использовании личных данных, контроля за национальным сегментом Интернета, системах слежения и прочая, прочая, прочая. Вопрос, какие юридические документы будут браться за основу для согласования. Российские, продавленные «цифровизаторами», вряд ли устроят КНДР. С другой стороны, точкой сборки может послужить сотрудничество соответствующих спецслужб. Они точно договорятся.

Статья 19

Стороны сотрудничают в области печати и издательской деятельности.

Стороны поощряют продвижение корейской и русской литературы в своих государствах, способствуют изучению корейского языка в Российской Федерации и русского языка в Корейской Народно-Демократической Республике, а также содействуют взаимному ознакомлению и общению между народами Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации.

Чудный параграф как из прошлого. Да, он подчёркивает, что надо читать и учиться. Пусть так и будет.

Статья 20

Стороны содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях повышения уровня знаний о жизни народов двух стран, продвижения в глобальном медиапространстве объективной информации о Корейской Народно-Демократической Республике и Российской Федерации и двустороннем сотрудничестве, дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимодействия между национальными средствами массовой информации, укрепления координации в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям.

В КНДР это исполнить легко, но как быть у нас, когда главное — рейтинги и деньги от рекламы? Где освещение игр БРИКС, которые должны были стать новым олимпийским движением? Надо критерии исполнения для этой статьи придумать, а то сгинет всуе.

Статья 21

Стороны активно сотрудничают в целях заключения и последующей реализации отраслевых соглашений, направленных на выполнение настоящего Договора, а также соглашений в иных областях, не предусмотренных настоящим Договором.

Договор надо «одеть». Хорошо бы сделать это так же кратко и внятно.

Статья 22

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

С даты вступления в силу настоящего Договора прекращается действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией от 9 февраля 2000 года.

Дело за Володиным и Матвиенко, надо поторопиться.

Статья 23

Настоящий Договор действует бессрочно.

Если одна из Сторон намерена прекратить действие настоящего Договора, то она должна уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Действие Договора прекращается через год с даты получения другой Стороной письменного уведомления.

Дружить — так навсегда. Идти в будущее вместе, причём не туда, куда мир пытаются загнать глобалисты. КНДР и Россия — достойные полюса нового многополярного мира, которые начали его строительство с себя".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия и КНДР подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

2. Договор направлен на укрепление двусторонних отношений, защиту суверенитета и противодействие гегемонии и однополярному миропорядку.

3. Страны обязуются оказывать друг другу военную и иную помощь в случае вооруженного нападения.

4. Предусматривается сотрудничество в экономической, научно-технической, культурной и других сферах.

5. Стороны договорились о противодействии санкциям и односторонним принудительным мерам.

6. Планируется взаимодействие в сфере информационной безопасности и противодействия киберпреступности.

7. Документ предполагает сотрудничество в медиасфере и продвижение объективной информации о странах.

Вывод:

Договор между Россией и КНДР представляет собой масштабное соглашение о стратегическом партнерстве, охватывающее широкий спектр вопросов – от военной взаимопомощи до культурного обмена. Он направлен на укрепление позиций обеих стран на международной арене, противодействие западным санкциям и формирование многополярного мирового порядка. Этот документ может существенно повлиять на геополитическую ситуацию в регионе и мире, усиливая сотрудничество между Россией и КНДР в противовес западному влиянию.