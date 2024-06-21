С 15 по 21 июня т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны.

Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 1980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Stryker» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ.

За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3 330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства.

Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Отражены шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли на данном направлении до 4290 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО, в том числе одна RAK SA-12 хорватского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника.

За указанный период потери ВСУ на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, их них шесть «MaxxPro» и «Humvee» производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства.

Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Потери противника составили до 610-ти военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.

Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты.

Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22757 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России