Оформляются военные союзы Третьей мировой
Вот сейчас обидно было. Симптоматично, что визит во Вьетнам вызвал в Вашингтоне даже более болезненную реакцию, чем историческая поездка Путина к Ким Чен Ыну – в Ханой срочно выезжает «главный» сотрудник Госдепа Критенберк, отвечающий за Азиатско-тихоокеанский регион.
С КНДР американцам и так всё было понятно – после возобновления жд сообщения стороны уже де-факто положили с прибором на международные санкции, возобновили торговлю и военно-техническое сотрудничество. Все договоренности были достигнуты ещё в ходе первой встречи Путина с Кимом на Дальнем Востоке, и окончательно закреплены в Кремле на второй встрече. Визит Путина в КНДР носил скорее символический характер, где стороны уже де-юре зафиксировали новый статус-кво, заключив «договор о всеобъемлющем сотрудничестве» – Россия демонстративно вышла из санкций в отношении КНДР. Шила в мешке не утаишь, хоть и пытались – бронепоезд Кима сняли с запасного пути. Ещё с прошлого года США через свои спутники в регионе наблюдает за «туристическими» поездами, курсирующими между Пхеньяном и Владивостоком. Надо сказать, что в некоторых из них действительно ездили туристы. У Кима-таки нашелся ответ на вопрос Пригожина «Где боеприпасы?».
А вот Вьетнамом мы, действительно, сделали очень больно. В Вашингтоне Вьетнам демонстрировали чуть ли не как главную свою дипломатическую победу в АТР. Ханой за последние два года посетили и вице-президент Харрис, и госсекретарь Блинкен, и глава Пентагона Остин, а на подписание «договора о всеобъемлющем сотрудничестве» привезли дедушку Джо, которому вьетнамские дети махали американскими флажками. Даже американские авианосцы — и те успели несколько раз пришвартоваться во вьетнамских портах. И не просто так – США воспринимала Вьетнам как один из своих военных форпостов с доступом в Южно-Китайское море с возможностью угрозы Китаю и военной поддержки Тайваня. При этом Вашингтон умело играл на противоречиях между Вьетнамом и Китаем, у которых имеются неразрешенные проблемы в акватории моря, пытаясь вбить клин между странами. А главным своим успехом США признали окончательно согласованное соглашение о новом экономическом коридоре Индия—Ближний Восток—Европа. Маршрут, одобренный США, Евросоюзом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Израилем, Иорданией и Индией, должен был стать противовесом китайской инициативе «Один пояс — один путь».
На вьетнамскую карту для США было поставлено многое, Вьетнам был главной геополитической точкой сдерживания Китая. И тут вот такой вот нежданчик с Россией во Вьетнаме со своей триадой пряников «оружие-космос-атом». В итоге Ханой также заключает договор о «всеобъемлющем сотрудничестве», причем с одинаковыми формулировками, что и в договоре с КНДР – с обязанностью не вступать в союзы «друг против друга».
Без всяких преувеличений исторические события – азиатское турне Путина де-факто оформляет перспективу создания нового Евразийского военно-политического союза будущего во главе с Китаем и Россией, который станет мощным противовесом AUKUS и будет стремиться вытеснить США и их союзников из Азиатско-Тихоокенского региона. Оформляются военные союзы Третьей мировой. Запомните этот твит из будущего.
@trueolen
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Визит Путина во Вьетнам вызвал более острую реакцию в США, чем его поездка в КНДР.
2. Россия и КНДР фактически возобновили торговлю и военно-техническое сотрудничество, игнорируя международные санкции.
3. Вьетнам ранее рассматривался США как важный стратегический партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.
4. Россия предложила Вьетнаму сотрудничество в сферах вооружений, космоса и атомной энергетики.
5. Вьетнам заключил с Россией договор о "всеобъемлющем сотрудничестве", аналогичный договору с КНДР.
6. Азиатское турне Путина рассматривается как шаг к формированию нового Евразийского военно-политического союза во главе с Китаем и Россией.
Вывод:
Визиты Путина в КНДР и Вьетнам знаменуют значительное изменение геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти действия России воспринимаются как вызов влиянию США в регионе и потенциальное начало формирования нового военно-политического блока, противостоящего западным альянсам. Особенно чувствительным для США стало сближение России с Вьетнамом, который ранее рассматривался как важный партнер в стратегии сдерживания Китая. Эти события могут привести к существенному переделу сфер влияния в регионе и усилению напряженности между крупными державами.
Киргизия и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европейский союз, которая пойдет в обход Российской Федерации. Ожидается, что возведение магистрали начнется осенью, а закончится через шесть лет. На реализацию проекта потратят $4,7 млрд, половину суммы даст Пекин, по четверти выделят Бишкек и Ташкент.
В начале июня в Пекине министры транспорта Китая, Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о строительстве железной дороги, которая соединит три государства. Лидеры трех стран тогда прислали участникам церемонии свои видеообращения. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин стремится поскорее приступить к работам. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал реализацию проекта исторической задачей. Его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев пообещал, что экономический эффект почувствуют все страны-участники.
В СМИ также опубликовали подробности проекта. Известно, что протяженность железной дороги составит 454 км, 280 из них пройдут по киргизской территории. На всей линии планируется оборудовать 18 станций, 81 мост и 41 тоннель. В Киргизии также построят специальную разгрузочную базу, где поезда с европейской колеей, которая используется в Китае, будут переставлять на «русскую» колею, которая применяется в постсоветских странах.
Ай молодцы братья. Хотят выход на “мокрый” путь из Ирана выйти. Чтобы каспий и Волга-матушка ихняя была тоже. Ай молодцы братья киргизы. И хаб Ж/Д у них будет как в Венгрии когда то.
Передавайте привет по Волге -матушке кто там лук-порей с котами сажает.
М О Л О Д Ц Ы ! ! !
1.Еще одно окно параллельного импорта -Вьетнам.Путин провел встречу с выпускниками вузов СССР.
2.Сотрудники МИД и министерств обороны Южной Кореи и Китая 18 июня провели в Сеуле «корейско-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности».
https://vz.ru/news/2024/6/19/1273829.html
3.КНДР ангажирована в качестве теневого союзника, поскольку в КНДР доминируют свои милитаристы. Поскольку правые глобалисты облажались на Б/У, на БВ и на выборах-2020 в США, клану Кимов нужен новый сильный партнер.
4.КНДР — стратегический партнер, то есть участвует как фигура средней силы в стратегической шахматной игре в Евразии
союзником может быть только равный по силам партнер со своими во-многом совпадающими интересами
однако сила трех равных держав в глобальной игре — США, КНР, РФ такова, что друг с другом они могут быть только партнерами по антикризисной игре
остальные могут встраиваться в тот или иной ряд
КНДР — пусть и со своей милитаристской спецификой — встраивается в ближнее партнерское окружение России наряду с той же Сирией, Белоруссией, Закавказьем, Центразией
и только в таком двустороннем партнерстве с РФ КНДР может стать ведущим игроком в своем глобальном субрегионе, чтобы войти в равные партнерские отношения с Южной Кореей, Японией с возможной общей экономической экспансией в АТР
Марине.
1. Союзником России КНДР может стать только с разрешения Китая. Выжила КНДР только благодаря военно-технической и экономической поддержке Китая. Россия раньше КНДР никак не поддерживала, но братья-корейцы ведь как-то выживали и создавали свой ВПК? Догадаетесь, с чьей помощью.
2. Через Киргизию и Узбекистан уже можно попасть в Афганистан с его несметными сокровищами в недрах. А до Евросоюза оттуда ещё как до Луны раком. Хотя китайцам нужны разные пути (на всякий случай). А России нужны Узбекистан, Афганистан и Пакистан, чтобы попасть в Индию. Через Иран меньше посредников, но длинней путь (на всякий случай, два варианта). Через 10-15 лет по экономике и влиянию Индия станет сверхдержавой и начнёт соперничать с Китаем (если не произойдёт индийский майдан).
3. Самое время вспомнить про строительство канала между Каспийским и Азовским морями.