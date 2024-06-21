Вот сейчас обидно было. Симптоматично, что визит во Вьетнам вызвал в Вашингтоне даже более болезненную реакцию, чем историческая поездка Путина к Ким Чен Ыну – в Ханой срочно выезжает «главный» сотрудник Госдепа Критенберк, отвечающий за Азиатско-тихоокеанский регион.

С КНДР американцам и так всё было понятно – после возобновления жд сообщения стороны уже де-факто положили с прибором на международные санкции, возобновили торговлю и военно-техническое сотрудничество. Все договоренности были достигнуты ещё в ходе первой встречи Путина с Кимом на Дальнем Востоке, и окончательно закреплены в Кремле на второй встрече. Визит Путина в КНДР носил скорее символический характер, где стороны уже де-юре зафиксировали новый статус-кво, заключив «договор о всеобъемлющем сотрудничестве» – Россия демонстративно вышла из санкций в отношении КНДР. Шила в мешке не утаишь, хоть и пытались – бронепоезд Кима сняли с запасного пути. Ещё с прошлого года США через свои спутники в регионе наблюдает за «туристическими» поездами, курсирующими между Пхеньяном и Владивостоком. Надо сказать, что в некоторых из них действительно ездили туристы. У Кима-таки нашелся ответ на вопрос Пригожина «Где боеприпасы?».

А вот Вьетнамом мы, действительно, сделали очень больно. В Вашингтоне Вьетнам демонстрировали чуть ли не как главную свою дипломатическую победу в АТР. Ханой за последние два года посетили и вице-президент Харрис, и госсекретарь Блинкен, и глава Пентагона Остин, а на подписание «договора о всеобъемлющем сотрудничестве» привезли дедушку Джо, которому вьетнамские дети махали американскими флажками. Даже американские авианосцы — и те успели несколько раз пришвартоваться во вьетнамских портах. И не просто так – США воспринимала Вьетнам как один из своих военных форпостов с доступом в Южно-Китайское море с возможностью угрозы Китаю и военной поддержки Тайваня. При этом Вашингтон умело играл на противоречиях между Вьетнамом и Китаем, у которых имеются неразрешенные проблемы в акватории моря, пытаясь вбить клин между странами. А главным своим успехом США признали окончательно согласованное соглашение о новом экономическом коридоре Индия—Ближний Восток—Европа. Маршрут, одобренный США, Евросоюзом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Израилем, Иорданией и Индией, должен был стать противовесом китайской инициативе «Один пояс — один путь».

На вьетнамскую карту для США было поставлено многое, Вьетнам был главной геополитической точкой сдерживания Китая. И тут вот такой вот нежданчик с Россией во Вьетнаме со своей триадой пряников «оружие-космос-атом». В итоге Ханой также заключает договор о «всеобъемлющем сотрудничестве», причем с одинаковыми формулировками, что и в договоре с КНДР – с обязанностью не вступать в союзы «друг против друга».

Без всяких преувеличений исторические события – азиатское турне Путина де-факто оформляет перспективу создания нового Евразийского военно-политического союза будущего во главе с Китаем и Россией, который станет мощным противовесом AUKUS и будет стремиться вытеснить США и их союзников из Азиатско-Тихоокенского региона. Оформляются военные союзы Третьей мировой. Запомните этот твит из будущего.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Визит Путина во Вьетнам вызвал более острую реакцию в США, чем его поездка в КНДР.

2. Россия и КНДР фактически возобновили торговлю и военно-техническое сотрудничество, игнорируя международные санкции.

3. Вьетнам ранее рассматривался США как важный стратегический партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

4. Россия предложила Вьетнаму сотрудничество в сферах вооружений, космоса и атомной энергетики.

5. Вьетнам заключил с Россией договор о "всеобъемлющем сотрудничестве", аналогичный договору с КНДР.

6. Азиатское турне Путина рассматривается как шаг к формированию нового Евразийского военно-политического союза во главе с Китаем и Россией.

Вывод:

Визиты Путина в КНДР и Вьетнам знаменуют значительное изменение геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти действия России воспринимаются как вызов влиянию США в регионе и потенциальное начало формирования нового военно-политического блока, противостоящего западным альянсам. Особенно чувствительным для США стало сближение России с Вьетнамом, который ранее рассматривался как важный партнер в стратегии сдерживания Китая. Эти события могут привести к существенному переделу сфер влияния в регионе и усилению напряженности между крупными державами.