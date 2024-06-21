Россия готова к мирным переговорам, но для их начала Украина должна полностью вывести свои войска с территории новых российских регионов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.

Глава государства сделал для мирового сообщества, и особенно для швейцарских "миротворцев", предельно ясное заявление об условиях, на которых Россия пойдёт на переговоры о заключении мирного договора с Украиной. Первым из них Путин назвал полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, а не по линии фронта, как предлагали некоторые западные политики.

"Причём, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину", — заявил Путин, добавив, что боевые действия прекратятся сразу же, как только Украина выполнит это условие, а также официально откажется от вступления в НАТО.

Главное, из того, что заявил Путин: Россия готова к заключению мира на своих условиях, а не к заморозке конфликта, как это предлагает Запад. Целиком эти условия выглядят так: украинские войска полностью выводятся с территории четырёх новых российских регионов, их статус в составе России (вместе с Крымом) прописывается в международных договорах, Украина даёт обязательство не вступать в НАТО, сохраняя нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Проводятся демилитаризация и денацификация Украины на основе Стамбульских соглашений. Русскоязычному населению возвращаются все права. Естественно, с России снимаются все санкции.

"Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает ещё одно реальное мирное предложение, если Запад и Украина его не примут, то вина за дальнейшее кровопролитие ложится полностью на них. В дальнейшем условия мира будут уже другими", — сообщает агентство ТАСС.

Помимо этого, президент России не просто поставил под сомнение, а фактически дезавуировал легитимность Зеленского. Украинский лидер Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договорённости по Украине, юридически это будет нелегитимно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Единственная легитимная власть сегодня — это руководство Верховной Рады, чьи полномочия по украинской Конституции автоматически продлеваются в случае военного положения. Таким образом, переговоры сегодня возможны исключительно с Русланом Стефанчуком либо его официальными представителями.

Итак, что можно сказать по поводу озвученного президентом набора усло­вий заключения мира с Украиной? Большинство западных аналитиков назвали их "империалистическими", "смехотворными" и "неприемлемыми". Ллойд Остин, проходящий в нашей картотеке под кличкой Чунго-Чанго, заявил, что Россия не может ничего диктовать Украине (почему это, кстати?). Олаф Шольц заявил, что Украине нужен "справедливый и честный" мир, а со стороны России предложение было сделано якобы "не всерьёз" и не сможет работать. В то же время Шольц хочет присутствия Москвы на будущих конференциях по Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Путина свидетельствует не о доброй воле, а о желании России "достичь военных целей". "То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее ещё большую оккупацию", — сказал Столтенберг.

На самом деле со стороны России предложение сделано всерьёз, и это самый мягкий вариант мирного соглашения, который вообще можно представить в сложившейся обстановке. На Западе должны отдавать себе отчёт: Украина уже два с половиной года получает полновесную военную и финансовую помощь ведущих капиталистических стран мира. Последние полтора месяца эта помощь запредельна, по некоторым оценкам, 1/3 ВПК США сегодня работает на Украину.

При этом российская армия пусть и не быстро, но наступает практически по всей линии боевого соприкосновения, не привлекая до сих пор особых резервов, которых, по оценкам Института изучения войны им. Вики Нуланд, собрано в прилегающих регионах не менее 700 тысяч солдат и офицеров. Никаких шансов изменить ситуацию, несмотря на ежедневные многочисленные контр­атаки, у ВСУ нет и не будет. Вмешательство нескольких десятков устаревших западных самолётов лишь добавит хлопот русской ПВО, но ни в коей мере не сможет повлиять на ход боевых действий. В целом всё уже ясно.

Американцы, в частности, в лице Салливана, утверждают, что Украина будет готова к переговорам только после нанесения хотя бы частного локального поражения ВС РФ на поле боя; этот частный успех необходим для того, чтобы вести переговоры с Россией с более сильных и геополитически масштабных позиций. Об этом Салливан вслух, не стесняясь, заявил на недавнем брифинге в Белом доме. Советник президента США по национальной безопасности своим пребывающим в волшебных кокаиновых иллюзиях либо просто извращённым мозгом не в состоянии понять, что это не игра, что никто не уступит ВСУ ни пяди земли, что здесь идёт настоящая полномасштабная война, главное сражение 2024 года.

И поэтому все рассказы насчёт гипотетических побед смехотворны. Прежняя "перемога" Украины осени 2022 года объяснялась исключительно 10-кратным превосходством в солдатах и нашей недооценкой способностей Украины к мобилизации и Запада к снабжению её современным оружием, но всё это давно в прошлом. Больше никаких "перемог" не будет.

Поэтому предложения Путина Украине — самые мягкие, они фактически отторгают от Неньки то, что уже и так давно является частью России, плюс несколько районов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей (которые к нам и так вскоре перейдут), требуют лишь нейтрального статуса, позволяют иметь небольшую армию и настаивают на денацификации.

Если бы украинское руководство согласилось на эти предложения, то оно сохранило бы второй по политическому и первый по экономическому и научно-техническому значению город Харьков и окружающую его большую Харьковскую область. Оно оставило бы в составе своей страны третий по политическому и первый по торговому и геоэкономическому значению город-порт Одессу и прилегающую к ней Одесскую область, не говоря уже о порте Николаев. Украина была бы спасена как субъект международного права и перспективное европейское государство с хорошими возможностями для бурных инвестиций и стремительного развития. Путин же ясно дал понять: больше такого предложения не будет, в дальнейшем условия мира будут уже совсем другими.

Какими они станут примерно к концу осени, понять нетрудно.

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические атаки на Белгород. Об этом 14 июня заявил Путин.

"Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населённые пункты", — сказал он на встрече с участниками программы "Время героев". При этом глава государства указал, что глубина в 10–17 км не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения.

Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населённые пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области.

При этом поступают противоречивые сообщения насчёт Агрегатного завода — главного предприятия Волчанска. По некоторым данным, он осво­бождён, по другим — бои ещё продолжаются.

Группировка ВСУ в городе Часов Яр пытается избежать окружения. Российские подразделения, действующие на донецком направлении, в ходе своего активного продвижения в районе города Часов Яр создали реальную угрозу окружения украинской группировки в этом укрепрайоне.

В связи с этим военное командование киевского режима предпринимает экстренные меры, чтобы этого не допустить. В частности, ведутся работы по укреплению флангов группировки ВСУ на севере и юге от населённого пункта.

Началось какое-то движение на границе России и Сумской области. Резко усилилось артиллерийское воздействие против ВСУ на Херсонщине.

Кстати, пока пропаганда киевского режима трубит на всех углах о несгибаемости героических "захисников" на фронте и пытается поддержать среди населения веру в скорую "перемогу", в самих войсках растут пессимистические настроения. Причём это касается не только насильно мобилизованных, которых сейчас пачками кидают на убой без должной подготовки. В медиапространство, несмотря на цензуру, просачиваются жалобы и от представителей "элитных" подразделений ВСУ.

Очередным тому свидетельством стало заявление командира второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Нацгвардии Украины Дмитро Кухарчука, которое опубликовали 15 июня украинские телеграм-каналы. "Сегодня нет таких прорывов, какие были раньше. Дальше будет только хуже. Сейчас мы проиграем эту войну. Потеряем территории. Потеряем лучших людей", — сетует Кухарчук. В нынешних и предстоящих "зрадах" он винит киевское руководство и лично Зеленского, который "кормит обещаниями, что война вот-вот закончится", причём победоносно. Однако украинские комбаты, вполне себе нацисты, уже давно не верят в такое. Кухарчук поясняет, что на передовой всё зависит от "мотивации" боевиков. А мотивация, по его же словам, всё ниже и ниже.

Именно поэтому в кулуарах "форума мира" в Швейцарии вовсю обсуждают мирные предложения Владимира Путина.

"Вчера на конференции в Швейцарии все кулуарно обсуждали "мирный план Путина" и возможность компромиссов. Кулуарно никто всерьёз не обсуждал "мирный план Зеленского", понимая, что он не имеет веса, как и сам Зе", — пишет украинский телеграм-канал "Легитимный".

Многие приехали в Швейцарию, чтобы лично обсудить "план Путина" и варианты торга, но публично продолжали исполнять роли в "постановке" для СМИ и "общественности". И это главное, чем они там занимаются. Потому что всем ясно: в тысячный раз рассказывать про "мирный план" Зеленского, к реализации которого нет ни сил, ни средств, ни минимальных инструментов, — совершенно бессмысленно. А план Путина наполнен жизненной силой и прекрасен для Украины. Но есть одно "но", и это "но" никогда не позволит западному сообществу согласиться на такой мир с Россией. Украина, как, наверное, все понимают, если бы её оставили в покое и дали возможность самостоятельно принимать решения, немедленно согласилась бы на него, как она уже сделала это в 2022 году в Стамбуле.

Дело в том, что не для того американские глобалисты нагнетали это противостояние и развязывали кровавую бойню, чтобы вот так просто согласиться на мир с официальным признанием юго-востока Украины за Россией. У США свои цели, никак не совпадающие с официально декларируемыми целями "свободного Запада". Задача максимум — навязать России военное поражение, заставить её отступить, после чего поучаствовать в неизбежной гражданской войне и разделе нашей страны. Сегодня уже даже Соросу понятно, что из этой затеи ничего не вышло и не выйдет. Ну ничего, у США есть важнейшие задачи калибром поменьше.

Главная из них — обрушить европейскую экономику, уничтожить главного конкурента, тем самым снова занять место безусловного экономического гегемона западного мира. Для этого уже сделано главное — разорваны хозяйственные связи между Европой и Россией. Глобалистские элиты постоянно провоцируют напряжение, их ставленники типа Макрона постоянно педалируют тему ввода войск, российско-европейские отношения находятся в состоянии так называемой тёплой войны. Глобалистам нельзя допустить снижения градуса напряжения между Россией и своими европейскими колониями: пока оно есть, европейцы вынуждены закупать американские углеводороды по цене почти в 4 раза выше, чем российские, тем самым европейские компании вытесняются с рынка, их конечные продукты становятся неконкурентоспособными, многие из них вынуждены перебираться в Штаты, где топливо в 3 раза дешевле.

Кроме того, астрономические заказы получает американский военно-промышленный комплекс — одна из немногих отраслей, которую американцы не вывезли в Юго-Восточную Азию, а оставили дома. На ВПК США, и так не бедствующий, обрушились сотни миллиардов дополнительных долларов. Американцы дали команду Европе собрать всё старьё, как западное, так и советское, и передать Украине. Впрочем, в Европе столько глобалистов у власти, что многим не надо было давать никаких команд, они и так всё отлично понимали. Урсула, Макрон, Столтенберг, Сунак, Бербок — им не нужны никакие команды, градус их ненависти к России, а также к консервативным европейским традиционным ценностям настолько зашкаливает, что инструктировать не надо. А вместо исчерпанных европейских запасов теперь страны ЕС будут покупать новое американское оружие, поскольку только оно подходит под натовские стандарты, да и самое лучшее — тоже оно. Двойная, тройная выгода. Как можно остановить такую войну? Какая разница, сколько унтерменшей погибнет в ней, на кону — миллиарды.

В таких условиях Путин постоянно балансирует между общей умеренностью требований и принципиальностью в действиях. Вы-таки отвергли наш мирный план? Всё здорово, только отдайте себе отчёт: наше следующее предложение будет для вас гораздо более болезненным. Вы отказались и от нового предложения? Будьте готовы к удвоению или даже утроению степени разочарований по прошествии небольшого количества времени.

Путин начал выступление в МИД РФ с революционного предложения создать в Евразии абсолютно новую архитектуру безопасности, основанную на "постепенном сворачивании присутствия внешних держав". Речь, понятно, шла о США.

"После того как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, своё посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики. Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года". О ком в данном случае шла речь, является секретом Полишинеля: в этот день в Москву приезжал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, которого наш президент не стал называть по имени.

"От зарубежного коллеги последовало уточнение — профессиональный человек, надо отдать должное: будут ли наши российские войска оставаться в Херсонской и Запорожской областях? И что будет с этими регионами после достижения целей СВО? На это ответил, что в целом не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями, однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом". Итак, согласно официальным планам, озвученным на 5 марта 2022 года, в Москве не ставили вопрос о безусловном вхождении Запорожской и Херсонской областей в состав России. Значило ли это, что такое развитие событий не предусмотрено? Вовсе нет. Просто к такому ходу исторического процесса должен подвести сам противник, и это для Путина принципиальный вопрос.

А вот ещё о многом говорящий случай путинской умеренности. За несколько дней до начала Спецоперации, в середине февраля, крайне серьёзная группировка ВСУ в составе 20 элитных бригад "нависла" над Донбассом. "Крупная группировка вооружённых сил Украины готовилась начать новое наступление на Луганск и Донецк, конечно, с этническими чистками и огромными человеческими жертвами, сотнями тысяч беженцев. Мы обязаны были предотвратить эту катастрофу… Могу вам сказать, контакты были, мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и всё на этом закончится. Это предложение практически сразу же было отвергнуто, попросту проигнорировано, хотя оно давало реальную возможность закрыть вопрос именно мирным путём".

После наглого отказа Украины от выполнения всех "Минсков" и заявления Зеленского о необходимости всем, кто тоскует по русскому миру, убираться в Россию, а также отсутствия реакции на предложение Москвы вывести из Донбасса войска начинается Спецоперация. Тем не менее даже при этом раскладе у Зеленского всё равно сохраняется вариант, позволяющий ему решить спорные вопросы на весьма выгодных для него условиях: "Мы со своей стороны, тоже понимая озабоченность Украины, связанную с безопасностью, согласились с тем, что Украина, формально не вступая в НАТО, получила бы гарантии, практически аналогичные тем, которыми пользуются члены этого альянса. Для нас это было непростое решение, но мы признавали законность требований Украины об обеспечении её безопасности".

Однако на Банковой не понимают (это выше их понимания), что Москва раз за разом предлагает Украине варианты спасения, и при этом каждый новый отказ или игнор ведёт пусть к небольшому, но существенному ужесточению позиции. Вот ситуация, сложившаяся после Стамбульских договорённостей и отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей: "Сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева руководство Украины приостановило своё участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче".

И в данном случае реакция российского руководства была однозначной — минимально приемлемый для России набор условий для заключения мира существенно повышается: Херсонская и Запорожская области через процедуру референдумов конституционно включаются в состав России. Всё, что говорил в своём недавнем выступлении в МИДе Путин, в целом и сводится к этой максиме. Мы не станем тратить время на бесплодные переговоры и разборки, и уж тем более не будем вставать в позу обиженных, не надейтесь. Просто каждый раз, после каждого вашего отказа будет повышаться переговорная планка, не взыщите.

Разумеется, высота переговорной планки находится на должном уровне только в том случае, если она подкреплена победами на поле боя. Об этом президент достаточно развёрнуто заявил недавно на ПМЭФ: "Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий. У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей — мы по этому плану и действуем".

Совершенно ясно одно: никаких наших уступок нет. Путин собирается давить и постоянно повышать планку, пока не даст сбой вся эта либеральная система "европейской солидарности" и не наступит полное понимание тщетности предпринимаемых усилий по сдерживанию России. Но давить он будет очень мягко.

Итак, по итогу то ли конференции в Швейцарии, то ли Бюргенштокской дискуссии по предложениям президента России мы имеем следующее.

1. Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая саммит, заявила, что "мирный процесс без России немыслим".

2. По требованию азиатских и ближневосточных стран из проекта совместного заявления по итогам мирного саммита в Швейцарии исключили пункт о выводе российских войск с Украины.

3. Участники саммита в Швейцарии считают, что достижение мира на Украине требует диалога всех сторон конфликта, пишет Reuters со ссылкой на проект коммюнике.

4. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан: "Очень важно, чтобы мы могли обеспечить результативность саммита благодаря присутствию второй стороны — России — в этом зале".

5. "Никто в этой комнате не воюет с Россией, но все хотят мира и восстановления международного порядка", — Макрон.

6. "Я могу ненавидеть своего соседа, но если он не будет покупать мои товары, я обанкрочусь", — это Милей жирно так намекнул на невыгодность антироссийских санкций. Это неожиданно было, с его-то заукраинской позицией.

7. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции заявил о необходимости вовлечь Россию в диалог.

8. "Любые серьёзные переговорные процессы нуждаются в присутствии России", — глава МИД Саудовской Аравии.

9. Вице-президент США Камала Харрис покинула Швейцарию до завершения конференции.

Итак, итоговый документ конференции по Украине, которая проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, поддержали 78 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи. То есть 13 стран не поддержали крайне мягкую итоговую резолюцию. Но тем не менее — 13 стран.

Как пишет ТАСС со ссылкой на список, среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия, Косово, Венгрия. В то же время среди стран, не поддержавших документ, оказались Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак, Иордания.

В общем, саммит для нас оказался даже успешнее, чем я ожидал.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Путин заявил об условиях мирных переговоров с Украиной, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Украины от вступления в НАТО.

2. Западные лидеры назвали эти условия неприемлемыми, но автор считает их самыми мягкими из возможных в текущей ситуации.

3. Россия продолжает наступление на фронте, несмотря на западную помощь Украине.

4. США преследуют свои цели в конфликте, включая ослабление европейской экономики.

5. Путин балансирует между умеренностью требований и принципиальностью действий, повышая "переговорную планку" после каждого отказа Украины.

6. На конференции в Швейцарии многие страны призвали к диалогу с Россией для достижения мира.

7. Итоговый документ конференции поддержали 78 из 91 страны-участницы, что автор считает успехом для России.

Вывод:

Россия демонстрирует конструктивный подход к урегулированию конфликта, предлагая разумные и умеренные условия для мирных переговоров. Несмотря на непримиримую позицию Киева и давление со стороны США, международное сообщество начинает осознавать необходимость диалога с Москвой для достижения мира. Военные успехи России на фронте укрепляют ее переговорные позиции, в то время как Украина и Запад постепенно теряют инициативу.

Итоги конференции в Швейцарии показывают растущее понимание мировым сообществом российской позиции и неэффективности санкционной политики. Все больше стран призывают к вовлечению России в мирный процесс, что свидетельствует о провале попыток США изолировать Москву.

В конечном счете, Россия уверенно движется к достижению своих целей в конфликте, сочетая военные успехи с дипломатической гибкостью. Это создает предпосылки для будущего урегулирования на условиях, учитывающих интересы России и обеспечивающих безопасность русскоязычного населения на присоединенных территориях.