Осознанность. Меняем мир к лучшему.
Какие конкретные шаги может предпринять каждый отдельный человек для того, чтобы способствовать решению глобальных проблем? Как культивировать осознанность и сострадание в современном мире, который движим эгоизмом и материализмом?
Об этом и многом другом – в передаче Василия Байковского с участием Андрея Захаревича и Александра Усанина.
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05:11 Какие конкретные шаги может предпринять каждый отдельный человек для того, чтобы способствовать решению глобальных проблем?
11:17 Как культивировать большую осознанность и сострадание в современном мире, который движим эгоизмом и материализмом?
14:38 Какие изменения в системе образования необходимы, чтобы воспитать более сознательных и ответственных граждан мира?
24:51 Какую роль могут сыграть духовность и внутренняя трансформация в создании более мирного и гармоничного общества?
28:55 Как сбалансировать потребности человека и заботу об окружающей среде?
36:43 Какие практические советы можно дать людям для того, чтобы уменьшить негативные влияния на планету?
45:02 Как обуздать человеческую алчность и жажду власти, которые чаще всего лежат в основе эксплуатации людей и в основе всех конфликтов?
50:29 Какую роль играют корпорации и бизнес в создании более справедливого, устойчивого мира?
1:06:33 Каким образом технологии могут быть использованы для содействия позитивным изменениям?
1:10:02 Как преодолеть разделение, которое сейчас возникает между странами, культурами и группами населения?
1:14:21 Есть ли какие-то реформы, которые необходимо сделать в мировой политике управления, чтобы как-то лучше служить всему человечеству?
1:21:37 Как воспитать в людях больше уважения и заботы о других формах жизни, которые находятся на нашей планете?
1:26:07 Как прийти к справедливому распределению ресурсов?
1:31:45 Нужны ли равные права и обязанности?
1:33:11 Какую роль играет индивидуальная ответственность и директивные усилия на создание лучшего мира?
1:34:38 Как побороть коррупцию, которая подрывает прогресс и развитие во многих странах?
1:36:04 Какое видение идеального общества вы можете представить, и что необходимо сделать для его достижения?
1:36:50 Как изменить мир к лучшему?
Комментарий редакции
Основные вопросы, поднятые в беседе, и краткая суть ответов:
1. Вопрос: Какие конкретные шаги может предпринять человек для решения глобальных проблем (изменение климата, нищета, конфликты)?
Суть ответа: Проблема изменения климата считается преувеличенной. Основной шаг – отказ от одурманивающих веществ, включая алкоголь, для более ясного мышления и решения проблем.
2. Вопрос: Как культивировать большую осознанность и сострадание в современном мире?
Суть ответа: Необходимо изменить мировоззрение, осознать себя как часть более широкого вида, а не только физическое тело. Отказаться от стимуляторов для улучшения работы нейронных связей.
3. Вопрос: Какие изменения в системе образования необходимы для воспитания более сознательных граждан?
Суть ответа: Возвращение системы общественно полезного труда, увеличение гуманитарных часов, развитие логики и воображения, раздельное обучение мальчиков и девочек.
4. Вопрос: Какую роль духовность и внутренняя трансформация могут сыграть в создании более мирного общества?
Суть ответа: Духовность понимается как способность использовать энергии окружающего пространства. Необходимо изменить работу мозга и тела для более глубокого взаимодействия с природой и автоматического преобразования социальной среды.
5. Вопрос: Как сбалансировать потребности человечества с заботой об окружающей среде?
Суть ответа: Необходимо повысить качество производимых товаров, делая их долговечными, что снизит нагрузку на природу и освободит время людей.
6. Вопрос: Какие практические советы можно дать людям для уменьшения негативного влияния на планету?
Суть ответа: Использование принципа Бауэра (холод, голод, тренировка гипоксии, физические нагрузки), активизация системы дыхания и пищеварения, употребление необработанных продуктов.
7. Как корпорации и бизнес могут способствовать созданию более справедливого и устойчивого мира?
Суть ответа: Необходимо лишить корпорации статуса юридического лица, ввести ответственность конкретных людей за действия корпораций, ориентировать бизнес на духовные ценности.