В правительстве России призвали строить социализм.

В России необходимо построить «патриотический социализм» вместо рыночной экономики, которая «сбоит» и не обеспечивает процветания стране, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось), фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса», — отметил Чекунков в статье для РБК.

По его словам, российское предпринимательство из-за «грехов быстрого накопления капитала в 90-е» так и осталось для большей части общества «чем-то аморальным и паразитическим». И даже позитивные примеры типа «Магнита» и Wildberries не помогли развеять это отношение, считает чиновник. В связи с этим, по его мнению, в России необходимо отказаться от массового предпринимательства и развивать культуру служения и созидания.

«Вместо неприжившихся „бизнеса“ / „предпринимателей“, увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина»,

Не смогли смириться с неизбежным? Ну и куда вас это привело? Снова к социализму…

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В правительстве России призвали строить "патриотический социализм" вместо рыночной экономики.

2. Министр Алексей Чекунков заявил, что русский предприниматель не смог стать основным двигателем экономики и прогресса.

3. Российское предпринимательство воспринимается как аморальное и паразитическое из-за быстрого накопления капитала в 90-е годы.

4. Чекунков предлагает отказаться от массового предпринимательства и развивать культуру служения и созидания.

5. Вместо "бизнесменов" на первый план должны выйти "созидатели" – более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные.

Вывод:

Инициатива о переходе к "патриотическому социализму" и культуре служения, а не наживы, содержит в себе здравое зерно. Действительно, не все сферы жизни должны регулироваться рынком и подчиняться исключительно коммерческой выгоде. В конечном счете, труд людей должен быть направлен на процветание всего общества, а не только на личное обогащение.

Поэтому призыв развивать созидательный менталитет и коллективные ценности вместо культа предпринимательства и стяжательства заслуживает внимания. Было бы хорошо, если бы эту инициативу подхватили и российские сверхбогатые предприниматели, сколотившие огромные капиталы в лихие 1990-е годы. Их участие придало бы больший вес и легитимность идее служения обществу, а не единоличному обогащению. Это позволило бы сбалансировать рыночную экономику с социальными интересами и направить частные ресурсы на общее благо.