▫️ Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Humvee» производства США и пять пикапов.

Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 27-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Днепровское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25934 беспилотных летательных аппарата, 531 зенитный ракетный комплекс, 16374 танка и других боевых бронированных машин, 1344 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22687 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России