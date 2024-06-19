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Справедливость, независимость и духовность – вот наши главные ценности

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Путин сказал Киму, что Россия ведет борьбу с империалистической политикой США. Это прямая отсылка к советской антиимпериалистической риторике, которую поддерживали многие страны не-Запада. Сейчас многое изменилось, и ряд стран оказались во власти империализма, но не КНДР.

В Корее идеология чучхе вся построена на противостоянии западному империализму при построении суверенной страны. Идеология чучхе – не левая (как её пытались представить коммунисты), это идеология самостоятельного национального развития при доминанте общественной справедливости. Замечу, при катастрофически малых ресурсах.

А идеология Южной Кореи – это полное принятие империализма англосаксов и деньги во главе угла. Таким образом, единый корейский народ был разделен на подпиндосников и тех, кто отстаивал корейскую самостоятельность. Неправда ли, как похоже на нас с Украиной.

Хорошо бы, чтоб риторика про борьбу с империализмом обернулась практической политикой. И чтобы Кремль вёл борьбу с империализмом не только вовне, но и изнутри, отказываясь от либеральных догм в пользу традиционных ценностей и практик.

Справедливость, независимость и духовность – вот наши главные ценности, которые найдут отклик среди многих народов мира, ещё не погибших душой в плену "потребительского рая".

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Путин упомянул борьбу России с империалистической политикой США, отсылая к советской антиимпериалистической риторике, поддерживаемой странами не-Запада.

2. Идеология чучхе в КНДР построена на противостоянии западному империализму и стремлении к суверенному национальному развитию при акценте на общественную справедливость, несмотря на ограниченные ресурсы.

3. В отличие от КНДР, Южная Корея полностью приняла империализм англосаксов и деньги стали главным приоритетом.

4. Ситуация с разделением корейского народа на тех, кто отстаивает самостоятельность, и тех, кто поддерживает империализм, сравнивается с ситуацией в России и на Украине.

5. Автор призывает Кремль вести борьбу с империализмом не только на внешней, но и на внутренней арене, отказываясь от либеральных догм в пользу традиционных ценностей и практик.

6. Справедливость, независимость и духовность названы главными ценностями, которые могут найти отклик среди народов мира, не погрязших в "потребительском рае".

Вывод:

Статья подчеркивает необходимость противостояния западному империализму и отстаивания суверенитета и традиционных ценностей. Автор призывает Россию следовать примеру КНДР в борьбе за независимость и общественную справедливость, отказавшись от либеральных догм. Справедливость, независимость и духовность выдвигаются как альтернатива "потребительскому раю" и основа для сближения с другими народами мира.

Более развернутый вывод:

Современная модель потребления, ориентированная на безудержное и бездумное потребление ресурсов, порождает разрушительные последствия для большинства жителей планеты. Пока небольшая прослойка обеспеченных людей в крупных городах купается в роскоши и излишествах "потребительского рая", на обслуживание их аппетитов трудится огромная армия людей в нечеловеческих условиях.

В бедных странах третьего мира ради удовлетворения спроса обеспеченных потребителей хищнически эксплуатируются природные ресурсы – добываются полезные ископаемые за бесценок, ведется нещадное сельское хозяйство. Местное население вынуждено работать на истощающих производствах за мизерную плату, без каких-либо трудовых норм и социальных гарантий. Их тяжелый труд идет лишь на то, чтобы потребители могли выбрасывать тонны просроченных продуктов, а сотни тысяч автомобилей ржавели нераспроданными.

Неконтролируемое потребление приводит к масштабному загрязнению окружающей среды, деградации земель из-за чрезмерного использования химикатов. Планета превращается в свалку, ресурсы без разбора расходуются на создание ненужного мусора. И даже в крупных городах львиная доля населения влачит жалкое существование, не имея доступа к благам "потребительского рая".

Такая система крайне несправедлива и неустойчива. Она служит интересам лишь узкой прослойки сверхпотребителей, но подрывает основы существования для подавляющего большинства землян. Чтобы обеспечить достойную жизнь для всех, а не только для "золотого миллиарда", необходимо отказаться от идеологии безудержного потребления. Вместо этого следует выдвинуть высшие ценности разумного и справедливого распределения ресурсов во благо всех граждан, вне зависимости от их местоположения и достатка.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/1755
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