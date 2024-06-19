С.В. Савельев – Духовный мутуализм
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Обсуждается процесс раскола христианства на католицизм и православие, который продолжался несколько тысяч лет и сопровождался многочисленными конфликтами и гибелью людей.
2. Описываются попытки объединения церквей через унии, некоторые из которых были успешными (Брестская уния), а некоторые отменялись (отмена Брестской унии в 1946 году).
3. Указывается на фундаментальное различие между католицизмом и православием в вопросе исхождения Святого Духа – от Отца и Сына (католицизм) или только от Отца (православие).
4. Критикуется деградация католической церкви в последние десятилетия, выраженная в готовности признавать отклонения и педофилию.
5. Высказывается идея о необходимости объединения христианских церквей на основе общих принципов, без уступок в основах духовных начал.
6. Упоминается работа Смешанной богословской комиссии по поиску путей объединения церквей.
Вывод:
Лекция призывает к объединению католической и православной церквей на основе поиска компромиссов и общих духовных принципов. Подчеркивается необходимость преодоления многовекового раскола христианства для его сохранения как духовной опоры современного общества. Однако объединение должно происходить без уступок в главных догматах и духовных основах каждой из конфессий.
Редкий случай когда я не согласен с профессором.
Проект авраамических религий должен быть закрыт-совсем закрыт,впрочем как и проекты других религий .В противном случае это будет или”топтание на месте”,или же новое средневековье со всеми истекающими.
П.С.Мне кажется,или профессор начал “переобуваться”?