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С.В. Савельев – Духовный мутуализм

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Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Обсуждается процесс раскола христианства на католицизм и православие, который продолжался несколько тысяч лет и сопровождался многочисленными конфликтами и гибелью людей.

2. Описываются попытки объединения церквей через унии, некоторые из которых были успешными (Брестская уния), а некоторые отменялись (отмена Брестской унии в 1946 году).

3. Указывается на фундаментальное различие между католицизмом и православием в вопросе исхождения Святого Духа – от Отца и Сына (католицизм) или только от Отца (православие).

4. Критикуется деградация католической церкви в последние десятилетия, выраженная в готовности признавать отклонения и педофилию.

5. Высказывается идея о необходимости объединения христианских церквей на основе общих принципов, без уступок в основах духовных начал.

6. Упоминается работа Смешанной богословской комиссии по поиску путей объединения церквей.

Вывод:
Лекция призывает к объединению католической и православной церквей на основе поиска компромиссов и общих духовных принципов. Подчеркивается необходимость преодоления многовекового раскола христианства для его сохранения как духовной опоры современного общества. Однако объединение должно происходить без уступок в главных догматах и духовных основах каждой из конфессий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DBGIdjgHR_k
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18668 17452
    KT 34 мин. назад

      Редкий случай когда я не согласен с профессором.
      Проект авраамических религий должен быть закрыт-совсем закрыт,впрочем как и проекты других религий .В противном случае это будет или”топтание на месте”,или же новое средневековье со всеми истекающими.
      П.С.Мне кажется,или профессор начал “переобуваться”?

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