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Признать ГУР и СБУ террористическими организациями

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Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре и ФСБ инициировать процесс признания ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями.

Наконец то.
Пишу про необходимость этого постоянно с начала войны.
Уже скоро.

ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9216353.html
Метки: всу, гур моу, Россия, сбу, терроризм
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18668 17452
    KT 47 мин. назад

      Наконец-то?
      Да ладно!)
      Эти парламентские комиссии только и делают,в большинстве своём,что возводят свой бред в инициативу,а потом его расследуют,создавая в СМИ иллюзию бурной деятельности,хотя на самом деле главная цель”потрошение”госбюджета.

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