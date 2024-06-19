Признать ГУР и СБУ террористическими организациями
Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре и ФСБ инициировать процесс признания ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями.
Наконец то.
Пишу про необходимость этого постоянно с начала войны.
Уже скоро.
ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями.
Наконец-то?
Да ладно!)
Эти парламентские комиссии только и делают,в большинстве своём,что возводят свой бред в инициативу,а потом его расследуют,создавая в СМИ иллюзию бурной деятельности,хотя на самом деле главная цель”потрошение”госбюджета.